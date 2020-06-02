Фото ⟩ Виновник смертельной аварии на Сааремаа предстал перед судом

Помимо прочего, было рассмотрено ходатайство защитника о замене содержания под стражей на домашний арест.

20 мая Ляэнеская окружная прокуратура передала в суд обвинение, согласно которому виновник аварии на Сааремаа, приведшей к гибели трех человек и тяжким телесным повреждениям еще одного человека, обвиняется в убийстве. Позиция прокуратуры основана на оценке того, что крайне опасное поведение обвиняемого было преднамеренным.

"Согласно обвинению прокуратуры, 34-летний мужчина знал, что находился в состоянии тяжелого опьянения, сознательно и преднамеренно ехал значительно быстрее, чем позволяет допустимый предел скорости, и преднамеренно перемещался по встречной полосе в месте, где обгон запрещен. По оценке прокуратуры, он должен был знать, что безопасное прохождение зависит не от него, а от случайности, но ему было все равно. Такое поведение представляет собой самую серьезную угрозу для других участников дорожного движения и поэтому в целом опасно", - объяснил свое решение прокурор Райнер Амур.

Уголовное дело было возбуждено по статье, касающейся нарушения правил дорожного движения водителем, если оно было совершено в состоянии алкогольного опьянения и привело к гибели двух или более человек. Однако прокурор, рассматривая доказательства, установил, что серия решений, которые привели к трагическому событию 11 января, заслуживает одного из самых серьезных составов преступления согласно Пенитенциарному кодексу.

11 января этого года 34-летний Андрес Рейнарт, который ехал на своей Audi на Сааремаа, начал обгонять Volvo, который двигался перед ним и совершал левый поворот, но столкнулся с ним. За десять километров до места аварии сотрудники правоохранительных органов на патрульном автобусе замерили скорость Audi на уровне 138 километров в час

В результате несчастного случая погибли 27-летняя женщина, которая была за рулем Volvo, ее восьмимесячный ребенок и ее 58-летняя мать. 37-летняя сестра водителя Volvo и сам водитель Audi получили серьезные травмы в результате аварии.