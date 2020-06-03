Соседская бабушка как младший чин в полиции

Об этом можно судить хотя бы по обилию комментариев в ответ на публикацию порталом Rus.Postimees беседы с городским головой Михаилом Кылвартом на эту тему, состоявшейся в редакционной студии. Впечатление такое, что если не большинство, то уж во всяком случае значительная часть читателей портала много и полезно думают над тем, как бы им половчее пристроиться на этом самом рынке, желательно – меньше потратив и больше получив взамен.

Кого первым бросить за борт?

На самом деле, если справиться с первым впечатлением, тема эта касается буквально каждого. За исключением разве что владельцев (или арендаторов) отдельно стоящих особняков.

Это примерно как устранение крена судна методом опроса пассажиров.

Думаю, особо распространяться о неудобствах, которые связаны с проживанием в многоквартирном доме, нет нужды: с ними и самый законопослушный, дисциплинированный жилец сталкивается если не ежедневно, то минимум еженедельно. И речь даже не о внезапно вышедшем из строя лифте или переставшей течь из крана – естественно, в самый неподходящий момент – горячей воде. Мы сами, каждый из нас, вольно или невольно (надеюсь, второе чаще), становимся причиной неудобств для остальных соседей. Наверное, отсюда и следует плясать, приступая к регулированию рынка аренды городского жилья вообще, а не только краткосрочной.

Математик или физик сказал бы, что предлагаемый мэрией Таллинна способ – заручиться согласием двух третей жильцов дома при сдаче квартиры сроком хотя бы на одни сутки – это попытка решить задачу негодными средствами. Негодными не в эмоционально-оценочном, а в сугубо нейтральном терминологическом значении. Это примерно как устранение крена судна методом опроса пассажиров – кого из них первым выбросить за борт со стороны крена, вместо того чтобы определить причины возникшей аномалии и действовать по обстановке.

Как это ни покажется кому-то странным, но, на мой взгляд, начать регулирование упомянутого рынка следовало бы с самого начала. А именно: отрегулировать весь механизм, действующий в этом сегменте экономики.

А стучать надо чаще. Хотя бы по батарее…

Намерение упорядочить правила сдачи жилья в краткосрочную аренду заслуживает всяческой похвалы. Но если при этом неприкосновенными остаются существующие правила проживания и поведения в жилых зданиях, степень ответственности каждого владельца квартирной собственности за свою и общую долю недвижимости, а также общие принципы аренды жилья и диктуемые ими отношения между арендатором и арендодателем, то такое намерение выглядит, как предложение рубить хвост собаке про частям, потому что сразу ей ведь будет больно…