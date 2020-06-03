Европейцы начали скупать велосипеды: власти обещают скидки и субсидии

Когда ООН весной 2018 года принимала решение впредь отмечать 3 июня Всемирный день велосипеда, никто не мог предположить, что мощный импульс дальнейшему распространению на планете этого экологичного вида транспорта, весьма способствующего как здоровому образу жизни, так и семейному отдыху, даст смертельно опасный вирус.

Но получилось именно так: давно наметившийся тренд к усиленному использованию велосипедов в крупных городах резко ускорила пандемия COVID19. Она породила страх заразиться в общественном транспорте, особенно в часы пик по дороге на работу или домой, и побудила многих передвигаться на двухколесном транспорте под открытым небом. Во всяком случае так произошло в Европе, включая и те страны, широкие слои населения которых до сих пор скорее восторженно следили за велогонками, чем с удовольствием сами крутили педали.

Италия: субсидии в 500 евро жителям средних и больших городов

Если в Германии заговорили о минибуме, то в Италии речь идет о революции, сообщает из Рима немецкое информационное агентство dpa, рассказывая о неожиданном обилии велосипедистов на улицах итальянских городов после снятия карантина в мае и наплыве покупателей в магазинах велосипедов. "Такой смены настроений я еще не видел", - радуется Алессандро Турси, президент общенациональной федерации любителей велосипеда Fiab.

Причем правительство страны, подарившей спортивному миру знаменитую многодневную шоссейную велогонку "Джиро д‘Италия", готово поддержать новое увлечение своих соотечественников суммой в 120 миллионов евро. Жителям городов с населением свыше 50 тысяч человек обещана при покупке велосипеда компенсация 60% процентов его стоимости, максимум 500 евро.

Правда, программа еще не заработала в полную меру, поскольку не готов сайт, на котором можно будет зарегистрироваться и перед походом в магазин получить ваучер, дающий право на немедленную скидку. Так что в ближайшие два-три месяца, полагает Der Spiegel, итальянцам придется сначала выкладывать полную сумму, а затем представлять властям чек и ждать возврата положенных денег. Но многих покупателей этот менее удобный вариант явно не смущает.

В статье под заголовком "Родина Ferrari становится велосипедной страной" немецкое издание приводит в качестве примеров трехмиллионный Рим и провинциальный Форли: в обоих городах в специализированных магазинах раскуплены почти все велосипеды. А агентство dpa цитирует газету Repubblica, в которой торговцы из Милана с радостью и удивлением рассказывают о новых клиентах, которым раньше и в голову не пришло бы сесть на велосипед.

Франция: 50 евро скидка при ремонте велосипеда