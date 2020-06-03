Европейцы начали скупать велосипеды: власти обещают скидки и субсидии

Транспортным средством, бесспорно выигравшим от страха заразиться COVID-19, стали обычные и электрические велосипеды. Разные европейские страны стимулируют их покупку и субсидиями, и льготными условиями.
Когда ООН весной 2018 года принимала решение впредь отмечать 3 июня Всемирный день велосипеда, никто не мог предположить, что мощный импульс дальнейшему распространению на планете этого экологичного вида транспорта, весьма способствующего как здоровому образу жизни, так и семейному отдыху, даст смертельно опасный вирус.
Но получилось именно так: давно наметившийся тренд к усиленному использованию велосипедов в крупных городах резко ускорила пандемия COVID19. Она породила страх заразиться в общественном транспорте, особенно в часы пик по дороге на работу или домой, и побудила многих передвигаться на двухколесном транспорте под открытым небом. Во всяком случае так произошло в Европе, включая и те страны, широкие слои населения которых до сих пор скорее восторженно следили за велогонками, чем с удовольствием сами крутили педали.
Италия: субсидии в 500 евро жителям средних и больших городов
Если в Германии заговорили о минибуме, то в Италии речь идет о революции, сообщает из Рима немецкое информационное агентство dpa, рассказывая о неожиданном обилии велосипедистов на улицах итальянских городов после снятия карантина в мае и наплыве покупателей в магазинах велосипедов. "Такой смены настроений я еще не видел", - радуется Алессандро Турси, президент общенациональной федерации любителей велосипеда Fiab.
Причем правительство страны, подарившей спортивному миру знаменитую многодневную шоссейную велогонку "Джиро д‘Италия", готово поддержать новое увлечение своих соотечественников суммой в 120 миллионов евро. Жителям городов с населением свыше 50 тысяч человек обещана при покупке велосипеда компенсация 60% процентов его стоимости, максимум 500 евро.
Правда, программа еще не заработала в полную меру, поскольку не готов сайт, на котором можно будет зарегистрироваться и перед походом в магазин получить ваучер, дающий право на немедленную скидку. Так что в ближайшие два-три месяца, полагает Der Spiegel, итальянцам придется сначала выкладывать полную сумму, а затем представлять властям чек и ждать возврата положенных денег. Но многих покупателей этот менее удобный вариант явно не смущает.
В статье под заголовком "Родина Ferrari становится велосипедной страной" немецкое издание приводит в качестве примеров трехмиллионный Рим и провинциальный Форли: в обоих городах в специализированных магазинах раскуплены почти все велосипеды. А агентство dpa цитирует газету Repubblica, в которой торговцы из Милана с радостью и удивлением рассказывают о новых клиентах, которым раньше и в голову не пришло бы сесть на велосипед.
Франция: 50 евро скидка при ремонте велосипеда
Тем временем в соседней Франции, прославившемся другой знаменитой многодневной шоссейной велогонкой "Тур де Франс", предоставление скидок уже заработало. Правда, здесь стимулируют не покупку нового, а починку имеющегося велосипеда, давно уже, возможно, простаивающего в подвале или чулане. Участвующие в программе мастерские снижают клиенту счет на 50 евро, которые им затем возвращает правительство.
К тому же 1 июня Париж запустил антикризисную программу по поддержке автопрома, в рамках которой можно получить субсидии на покупку не только, к примеру, электрического автомобиля, но и электрического велосипеда. В 2017 году во Франции уже действовала подобная программа стимулирования спроса на электровелосипеды.
Так что вполне возможно, что вскоре к таким велосипедным державам, как Нидерланды, Дания, Венгрия, Швеция, Финляндия, прибавятся Италия и Франция. Во всяком случае в Милане уже к сентябрю намерены проложить 25 километров новых велосипедных дорожек. А власти Рима заговорили даже о 150 километрах.
Германия: наплыв посетителей после открытия магазинов
Крупным рынком велосипедов является и Германия. Здесь сейчас тоже велосипедный бум или хотя бы минибум, и он тоже в значительной мере связан с коронавирусом. Опросы показывают, что многие немцы целенаправленно сокращают пользование общественным транспортом, боясь заразиться или испытывая дискомфорт из-за необходимости надевать маску. Вместо этого респонденты чаще ездят на автомобиле, ходят пешком - или садятся на велосипед.
"Мы наблюдаем сейчас в магазинах велосипедов значительный наплыв покупателей. Не хочу называть велосипед выигравшим от нынешнего кризиса, но могу констатировать, что он переживает сейчас совершенно особый момент", - говорит Давид Айзенбергер (David Eisenberger), отвечающий за маркетинг и связи с общественностью в промышленном союзе ZIV, объединяющем около 100 производителей велосипедов и их поставщиков.
По его словам, в магазинах сейчас много не только постоянных клиентов, которым из-за карантина пришлось отложить очередную запланированную покупку, но и тех, кто теперь заново открывает для себя это транспортное средство. Это видно, в частности, по заметно возросшему спросу на простые модели для новичков по цене примерно 300 евро. Большой спрос также на детские велосипеды.
"Никогда не забуду тот понедельник, когда мы вновь открылись, - рассказал DW владелец магазина велосипедов в Кёльне Radlager Кристоф Хопп (Christoph Hopp) о первом дне работе после карантина. - Такое было впечатление, что прорвало плотину". В мае наплыв посетителей был, как он выразился, "просто сумасшедший".