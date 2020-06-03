Коронавирус. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Новое расследование Ассошиэйтед Пресс проливает свет на сложный и политизированный вопрос о том, когда Китай узнал об угрозе нового коронавируса и когда известил об этом Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Но на сложные вопросы отвечает не только Пекин: главный эпидемиолог Швеции, где смертность от Covid-19 в разы превысила показатели всех соседей, признал, что в борьбе с пандемией страна, отказавшаяся по его рекомендации вводить карантин, могла действовать иначе.

А газета New York Times рассказывает о неудачах и неподготовленности американских врачей и чиновников здравоохранения в начале эпидемии.

Правильная дистанция - два, полтора, метр?

В мире идут споры о правильной социальной дистанции. Среди ученых нет консенсуса, а в ряде странах дистанцию уменьшают, чтобы ускорить возвращение к работе. ВОЗ называет безопасным расстояние минимум в один метр. Роспотребнадзор требует дистанции в полтора метра, а в Британии правительство настаивает на двух метрах.

Социальная дистанция в разных странах:

1 метр - Гонконг, Дания, Китай, Литва, Сингапур, Франция

1,4 метра - Южная Корея

1,5 метра - Австралия, Бельгия, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Португалия, Россия

1,8 метра - США

2 метра - Канада, Испания, Британия

AП: Китай задерживал данные в критический момент

Журналисты Ассошиэйтед Пресс узнали, что в январе, в начале вспышки коронавируса, Китай медлил с передачей ВОЗ данных о геноме вируса и пациентах. Публично организация хвалила китайских партнеров и благодарила их за сотрудничество, но на закрытых совещаниях обсуждались существенные задержки в передаче данных, пишет AП.

Пекин, в частности, больше чем на 7 дней задержал передачу информации о геноме вируса уже после того, как его расшифровали три государственные лаборатории. ВОЗ получила эти данные только после того, как их опубликовала другая лаборатория.

Но и после этого Китай больше двух недель не передавал подробные данные о пациентах и историях болезни, согласно записям совещаний ВОЗ, с которыми ознакомились журналисты АП.

Чиновники организации на совещаниях обсуждали, что Китай передает недостаточно данных о заразности вируса и рисках глобальной пандемии.

“На данном этапе мы получаем [информацию] за 15 минут до того, как она выходит на [государственном телеканале] CCTV”, - цитирует агентство представителя ВОЗ в Китае.

В МИД Китая назвали информацию в статье AП "абсолютно ложной".

Споры вокруг лекарств

В марте врачи говорили Би-би-си, что ибупрофен - противовоспалительный препарат, в том числе сбивающий температуру - не стоит принимать для лечения Covid-19. В британской Национальной системе здравоохранения (NHS) просили воздержаться от его применения. Глава минздрава Франции говорил то же самое.

Но в июне исследованием ибупрофена на предмет его эффективности в борьбе с симптомами коронавируса занялась команда врачей из двух лондонских больниц и Королевского колледжа при участии фармацевтической компании SEEK Group. Они предполагают, что лекарство может помогать при проблемах с дыханием - а это частый симптом Covid-19. Специалисты надеются, что прием препарата может быть альтернативой ИВЛ для пациентов.

Карантин - враг туризма

В Британии политики спорят о целесообразности 14-дневного карантина для всех прибывающих в страну пассажиров - включая возвращающихся британцев.

Правительство настаивает, что только так можно предотвратить вторую волну эпидемии. По данным недавнего соцопроса, 68% британцев поддерживают эту меру. Однако многие депутаты правящей Консервативной партии выступают против - они опасаются серьезных последствий для бизнеса.

Если по возвращению из отпуска британцы будут обязаны две недели не выходить из дома, то большинство уже никуда не поедет этим летом, и туристическому сектору будет нанесен непоправимый урон, говорят критики.

Компромиссом могут стать “авиамосты” между Британией и странами, в которых эпидемия в основном под контролем. О подобных переговорах Би-би-си рассказал министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва. Он назвал карантин врагом туризма.

Ранее похожее предложение Британии сделала Греция.

Как американская система оказалась не готова

В среду New York Times опубликовала материал об ошибках и технических проблемах, с которыми столкнулся Центр по контролю и профилактике заболеваний США в начале пандемии.

Устаревшие системы сбора данных давали неточные результаты. Серьезные ошибки были допущены при тестировании на Covid-19. Бюрократические процедуры мешали быстрому принятию и исполнению решений.

Не помогали и неадекватные запросы от руководства страны - например, администрация президента просила оценить эскизы масок с надписью "Сделаем Америку снова здоровой!", перефразирующей предвыборный лозунг Дональда Трампа.

Ведомство, считавшееся одним из лучших и самых современных в мире, оказалось не готово к пандемии. К такому выводу пришли журналисты после интервью с более чем 100 чиновниками разных уровней и изучения внутренних документов ведомства.

QR-коды для похода в клуб или церковь

Южная Корея вводит систему QR-кодов для учета посетителей развлекательных заведений, кафе, ресторанов и даже прихожан церквей.

С 10 июня посетители закрытых спортивных и развлекательных учреждений должны будут регистрироваться на входе с помощью QR-кодов на своих смартфонах. Муниципальные власти смогут вводить аналогичные ограничения в библиотеках, больницах, кафе и даже церквях.

Эти данные будут вноситься в централизованную базу данных на четыре недели, а затем автоматически удаляться.

Решение было принято после новой вспышки вируса в Сеуле. После снятия карантина в столице открылись ночные клубы, бары и караоке-бары, которые стали очагом новых заражений. Власти не смогли найти всех их посетителей, чтобы взять анализы и при необходимости отправить в карантин.

Швеция: слишком много смертей

В борьбе с коронавирусом Швеция пошла собственным путем и не вводила карантин. В итоге уровень смертности превысил показатели всех соседей: в Швеции с 10 млн населения больше 4,4 тыс. умерших, в то время как в Дании, Норвегии и Финляндии число жертв вируса не превысило 600 человек.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл прежде защищал свою стратегию и критиковал карантинные меры. Однако в последнем интервью общественному радио страны Тегнелл признал, что в борьбе с пандемией страна могла действовать иначе.