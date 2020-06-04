Чт, 4.06.2020
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ФОТО ⟩ Жемчужина волости Харку: бревенчатый дом размером с дворец

Elutuba.

ФОТО: Kristo Parksepp / City24.ee

Солидный бревенчатый дом, выставленный недавно на продажу, находится в волости Харку, между морским побережьем и рекой Вяэна, пишет Kodustiil.

Теплый и светлый дом расположен на участке площадью 5186 м2. На живописном участке растут грибы и ягоды, заглядывают и дикие животные. Площадь двухэтажного бревенчатого дома составляет 430 квадратных метров - это настоящий дворец!

Лестница.

ФОТО: Kristo Parksepp / City24.ee

На первом этаже дома находятся тамбур, прихожая, котельная, гараж на две машины, гардеробная, подсобное помещение, туалет, кухня и двусветная гостиная. Также на первом этаже находится спа-салон с бассейном, двумя саунами и зоной отдыха. На солнечной стороне здания расположена большая и просторная терраса, на которую можно попасть как из гостиной, так и из домашнего спа-салона.

Спа-салон.

ФОТО: Kristo Parksepp / City24.ee

На втором этаже - четыре спальни, две ванных, гардеробная и холл. Для отделки всех помещений использованы экологичные и высококачественные материалы.

Спа-салон.

ФОТО: Kristo Parksepp / City24.ee

Уединенный участок окружен забором. Песчаный пляж расположен в трехстах метрах от дома. Центр Таллинна - в 25 километрах.

Дом.

ФОТО: Kristo Parksepp / City24.ee

С объявлением о продаже можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24.

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