ФОТО ⟩ Жемчужина волости Харку: бревенчатый дом размером с дворец

Теплый и светлый дом расположен на участке площадью 5186 м2. На живописном участке растут грибы и ягоды, заглядывают и дикие животные. Площадь двухэтажного бревенчатого дома составляет 430 квадратных метров - это настоящий дворец!

Лестница. ФОТО: Kristo Parksepp / City24.ee

На первом этаже дома находятся тамбур, прихожая, котельная, гараж на две машины, гардеробная, подсобное помещение, туалет, кухня и двусветная гостиная. Также на первом этаже находится спа-салон с бассейном, двумя саунами и зоной отдыха. На солнечной стороне здания расположена большая и просторная терраса, на которую можно попасть как из гостиной, так и из домашнего спа-салона.

Спа-салон. ФОТО: Kristo Parksepp / City24.ee

На втором этаже - четыре спальни, две ванных, гардеробная и холл. Для отделки всех помещений использованы экологичные и высококачественные материалы.

Спа-салон. ФОТО: Kristo Parksepp / City24.ee

Уединенный участок окружен забором. Песчаный пляж расположен в трехстах метрах от дома. Центр Таллинна - в 25 километрах.

Дом. ФОТО: Kristo Parksepp / City24.ee