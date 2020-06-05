Скандал в 50 000 евро: в Финляндии министр финансов уходит в отставку

Причиной досрочного сложения полномочий министра финансов Финляндии стал скандал вокруг тренингов ораторского мастерства, которые Кулмуни заказала у консалтинговой компании на сумму в 50 тысяч евро.
Министр финансов Финляндии Катри Кулмуни уходит в отставку, сообщает Yle.
Она сообщила о своем решении покинуть пост главы Минфина на пресс-конференции, состоявшейся в пятницу.
"Я должна нести политическую ответственность", - заявила она.
Причиной досрочного сложения полномочий стал скандал вокруг тренингов ораторского мастерства, закупленных на деньги государства у консалтинговой компании. Эти услуги обошлись казне в 50 тысяч евро.
Позже Кулмуни сообщила, что вернет эти деньги в госказну из собственных средств.
Кулмуни останется на посту председателя партии "Центр".
Премьер-министр Марин: поддерживаю Кулмуни
Премьер-министр Санна Марин (СДП) в твиттере сообщила, что поддерживает Кулмуни в ее решении. Также она заявила, что уважает ее как человека и благодарит за сотрудничество.