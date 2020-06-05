Скандал в 50 000 евро: в Финляндии министр финансов уходит в отставку

Министр финансов Финляндии Катри Кулмуни уходит в отставку, сообщает Yle.

Она сообщила о своем решении покинуть пост главы Минфина на пресс-конференции, состоявшейся в пятницу.

"Я должна нести политическую ответственность", - заявила она.

Причиной досрочного сложения полномочий стал скандал вокруг тренингов ораторского мастерства, закупленных на деньги государства у консалтинговой компании. Эти услуги обошлись казне в 50 тысяч евро.

Позже Кулмуни сообщила, что вернет эти деньги в госказну из собственных средств.

Кулмуни останется на посту председателя партии "Центр".

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