Сб, 6.06.2020
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В России 8855 новых случаев коронавируса за сутки, 197 человек умерли

Тестирование на коронавирус.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

За последние сутки в России выявлено 8855 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах и 197 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. 

Всего в стране зарегистрировано 458 689 заболевших, скончались 5725 человек, пишет Newsru.

За последние сутки из больниц выписано 8708 человек. Всего число выздоровевших пациентов увеличилось до 221 388 человек.

В Москве выявлено 1992 новых случая коронавируса, 58 человек скончались. В Московской области 758 заболевших за сутки и 18 умерших. В Санкт-Петербурге 347 новых случаев, 55 человек скончались.

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