Финский евродепутат: удар коронакризиса по экономике еще впереди

Но теперь мы у фонда спасения: если бы мы жили в идеальном мире, нам не понадобились бы обсуждения для отдельного фонда спасения, поскольку это не первый кризис и точно не последний. Только на время моей политической карьеры пришлись развал СССР, расширение ЕС на восточноевропейские страны, которому я была рада, но которое потребовало дополнительных ресурсов, финансовый кризис и теперь коронакризис. Посмотрим, каким будет следующий кризис.

У нас должен быть постоянный механизм для финансирования таких экстренных кризисов. У нас мог бы быть Европейский валютный фонд (ЕВФ). У него были бы свои ресурсы, возможность кредитования, право выдвигать условия для структурных реформ и инвестиций.

Если бы у нас был ЕВФ, нам не пришлось бы спорить о тех вещах, о которых мы сейчас спорим. ЕВФ мог бы выдвигать странам-членам условия, он мог бы добавлять ресурсов в бюджет ЕС и т.п.

Я также поддерживаю больший бюджет ЕС. Сейчас у нас, в принципе, мопед, на котором надо транспортировать целый класс детей. Такое сравнение очень важно, поскольку народ должен об этом думать.

Я не знаю, как выглядит нынешняя дискуссия в Эстонии, однако минимум в Финляндии идет речь, что нет, мы не хотим фонда спасения, не дадим пособий «этим итальянцам», поскольку мы занимаемся своими проблемами. Это не правда, поскольку – как я уже сказала – если европейская экономика рухнет, мы, финны окажемся в числе наиболее пострадавших. Мы в одиночку не выживем. И думая так, мы должны понимать, что сэкономили бы время и силы всех, если бы у нас вместо мопеда был автобус. Поэтому у ЕС должен быть больший бюджет, больше компетенций и ЕВФ.

Я планирую прожить довольно долго, поэтому думаю, что за свою жизнь увижу еще два или три кризиса. И я действительно очень надеюсь, что мне не придется еще проходит через те же дискуссии, где мы возьмем денег и почему итальянцы не могут справиться самостоятельно.

- Ваши прогнозы довольно мрачны.

- По-моему, они не мрачные. Это как если бы у вас был рак груди в начальной стадии. Вам понравился бы врач, который сказал бы, что ничего страшного, вам не надо ничего делать, идите домой и примите аспирин. А когда опухоль достигнет стадии, на которой уже ничего нельзя сделать, вы бы просто сказали, что очень жаль. Или же вы ценили бы врача, который дает вам ответ, который вам не нравится? У меня самой был рак груди. Он поддался лечению и был излечен уже довольно давно. Мой врач сказал мне, что надо ложиться на операцию, и я спросила, нельзя ли ее отложить на пару недель, потому что у меня много работы. Ты оценишь – особенно задним числом – когда врач говорит, что ты должна ставить операцию приоритетом, а не тянуть еще три недели.

Естественно, мне не понравилось, что пришлось отложить все свои рабочие дела. Но когда ты воспринимаешь вещи серьезно, ты прислушиваешься к советам и следуешь им.

По-моему, моя оценка не мрачна. Как мой врач не сказал мне, так и я не скажу, что это катастрофа, вы умрете и как ужасно, что это произошло. Хорошо, мы не можем ничего поделать с коронавирусом, но мы можем сделать все, что от нас зависит, чтобы улучшить положение.