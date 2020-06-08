График ⟩ За три месяца государство потратило на компенсации по зарплатам более 200 миллионов евро

Почти 24,5% или 32 601 получатель компенсации работает в сфере обрабатывающей промышленности. Вместе с тем, предприятия этого сектора составляют 11,7% всех подавших ходатайства. Суммарный расход на выплату компенсаций зарплаты на предприятиях обрабатывающей промышленности составляет порядка 53,3 млн евро.

20,4% или 27 100 получателей компенсации работают в секторе розничной и оптовой торговли, а также на авторемонтных предприятиях, 13,3% или 17 662 получателя компенсации трудятся в секторе размещения и общепита. Суммарный расход на выплату компенсаций зарплаты в этих секторах составляет, соответственно, 40,5 млн и 23,9 млн евро.

Крупнейшей с момента начала подачи ходатайств о компенсации заработной платы в марте этого года назначенной суммой были 4,2 млн евро 1824 работникам предприятия автобусных перевозок OÜ Hansaliin. 870 работникам промышленного предприятия AS Norma за три месяца было назначено компенсаций на общую сумму 1,8 млн евро. 526 работникам транспортной фирмы Bolt в пересчете на три месяца было назначено компенсаций на общую сумму в 1,36 млн евро.

523 работникам предприятия OÜ HT Laevateenindus концерна Tallink Grupp были назначены компенсации на общую сумму в 1,33 млн евро, 555 работникам AS Postimees Grupp — на общую сумму в 1,32 млн евро.