Tallink Grupp и SA Kredex подписали договор о кредите оборотного капитала на 100 млн евро

Кредит разрешено использовать траншами по 10-40 млн евро. Процентная ставка по трехлетнему кредиту составляет 12 месяцев Euribor плюс 2 процента, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Tallink. Кредит обеспечен ипотекой на пять судов по предоставленному кредиторам рейтингу.

Кредитный договор вступает в силу после подписания договоров обеспечения. В дополнение к кредитному заключенному с Kredex соглашению в минувшую пятницу вступили в силу соглашения Tallink Group с банками-партнерами группы о предоставлении компании платежного отпуска по основным платежам по уже имевшимся к 2020 году кредитам на 61 млн евро.

Условия оплаты кредита и процентные ставки в соответствии с соглашением меняться не будут. По сообщению Tallink, соглашение значительно повысит ликвидность группы и в сегодняшних сложных условиях обеспечит компании достаточный оборотный капитал.

«Заключение кредитного соглашения с Kredex и соглашения о платежном отпуске с кредиторами компании создают хорошие условия для того, чтобы Tallink Group в условиях вызванного коронавирусом экономического кризиса, продолжила работу и возобновила основную деятельность в этом году», - прокомментировал в пресс-релизе председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.