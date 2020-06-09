Число вакансий за год сократилось на четверть

По данным департамента статистики, в первом квартале этого года на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии имелось 8613 вакантных должностей, что на четверть меньше, чем годом раньше.

Общее число вакантных и занятых должностей составило 609 211, из них наибольшей по-прежнему остается доля рабочих мест в сфере обрабатывающей промышленности, торговли и образования. Больше всего вакансий было в обрабатывающей промышленности (1244), в сфере государственного управления и обороны (1109), в образовании (1040) и в сфере здравоохранения и социальных услуг (1020).

По словам аналитика департамента статистики Арго Таркиайнена, доля вакантных должностей в общей совокупности числа должностей составила 1,4%. Вакантные должности публичного сектора составили 40% от общего числа вакансий. «Наиболее высоким уровень вакантных должностей был в сфере государственного управления и обороны (2,9%), а самым низким – в горнодобывающей промышленности (0,1%)», – сказал он.

Большинство вакансий находилось в Харьюском уезде (81%), в том числе в Таллинне (69%). Далее следуют Тартуский (6,7%) и Пярнуский уезды (2,4%). Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Харьюском (1,9%) и Валгаском (1,5%) уездах, а самой низкой – в Хийуском уезде (0,2%).