Словакия отменяет общенациональный карантин и открывает границы для граждан Эстонии

Согласно его заявлению, со среды в республике отменяется общенациональный карантин, а также карантин для тех граждан, которые возвращаются в Словакию из 19 стран с малым риском заражения COVID-19.

Ношение защитных масок необходимо лишь при близком общении с чужими людьми на улице, а также при нахождении в помещении или в общественном транспорте. Использование масок на рабочих местах будет носить рекомендательный характер при условии нахождения людей в 2 метрах друг от друга.

Премьер также сообщил, что границы республики со среды будут открыты для граждан 19 стран (включая ранее открытые Чехию, Австрию и Венгрию), с этими государствами также возобновляется транспортное сообщение всех видов. В число этих 19 стран входят Германия, Лихтенштейн, Швейцария, Словения, Хорватия, Болгария, Греция, Кипр, Мальта, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Норвегия, Дания и Исландия.

Одновременно Матович предупредил, что договоренности об этом имеют паритетный характер не со всеми 19 странами, поэтому граждане республики перед посещением какой-либо из них должны заранее удостовериться, какой строгости санитарный режим действует в данной стране.