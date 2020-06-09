Вт, 9.06.2020
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Словакия отменяет общенациональный карантин и открывает границы для граждан Эстонии

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В Словакии с утра среды отменяется общенациональный карантин, введенный правительством 12 марта в связи с пандемией коронавируса, сообщил сегодня премьер-министр страны Игорь Матович.

Согласно его заявлению, со среды в республике отменяется общенациональный карантин, а также карантин для тех граждан, которые возвращаются в Словакию из 19 стран с малым риском заражения COVID-19.

Ношение защитных масок необходимо лишь при близком общении с чужими людьми на улице, а также при нахождении в помещении или в общественном транспорте. Использование масок на рабочих местах будет носить рекомендательный характер при условии нахождения людей в 2 метрах друг от друга.

Премьер также сообщил, что границы республики со среды будут открыты для граждан 19 стран (включая ранее открытые Чехию, Австрию и Венгрию), с этими государствами также возобновляется транспортное сообщение всех видов. В число этих 19 стран входят Германия, Лихтенштейн, Швейцария, Словения, Хорватия, Болгария, Греция, Кипр, Мальта, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Норвегия, Дания и Исландия.

Одновременно Матович предупредил, что договоренности об этом имеют паритетный характер не со всеми 19 странами, поэтому граждане республики перед посещением какой-либо из них должны заранее удостовериться, какой строгости санитарный режим действует в данной стране.

За минувшие сутки в Словакии зарегистрирован лишь 1 случай заражения коронавирусом. Всего с марта COVID-19 был обнаружен у 1531 человека, из них вылечились 1402, скончались 28 человек.

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