Несмотря на предупреждение ВОЗ Департамент здоровья понизил уровень опасности

Руководитель отделения неотложной помощи Департамента здоровья Мартин Кадай объяснил, что ВОЗ и Департамент здоровья по-разному оценивают ситуацию. «Мы должны понимать, что ВОЗ оценивает ситуацию глобально. В глобальном масштабе мы видим рост заболеваемости в странах южного полушария, но в Европе она имеет тенденцию к снижению уже почти полтора месяца. Установленные в Европе ограничения можно ослабить», - заявил он.

Кадай заверил, что Эстония не пренебрегает требованиями безопасности: «Ограничения по-прежнему есть, просто мы не воспринимаем их так, как в марте или в апреле. Взять хотя бы организацию крупных мероприятий. Вероятно, определенные ограничения будут действовать все лето».

Департамент здоровья рассматривает возможность того, что осенью вирус начнет стремительно распространяться. «Речь, скорее всего, идет о заболевании сезонного характера, а это означает, что осенью и зимой количество случаев заболевания резко возрастет», - сказал Кадай и добавил, что к этому должны быть готовы как страна, так и каждый ее житель.

По данным Департамента здоровья, первая вакцина от коронавируса должна поступить на рынок в следующем году. «По заверению Европейского агентства лекарственных средств, испытываются около десяти кандидатов на вакцину и дальше последуют клинические испытания первой и второй фаз. Прогнозируется, что вакцина будет доступна людям весной», - сообщил Кадай. Он уточнил, что все-таки это оптимистический прогноз.

В Эстонии обнаружено несколько очагов заболевания. «Сегодня у нас вспышки вируса, прежде всего, происходят в кругу семьи и, как правило, они небольшие — затрагивают пять-десять человек. Также мы имеем дело со вспышками заболеваемости в трудовых коллективах», - сослался он на недавний случай массового заражения на предприятии пищевой промышленности Йыэляхтме Lunden Food.