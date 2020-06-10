Несмотря на предупреждение ВОЗ Департамент здоровья понизил уровень опасности

Департамент здоровья снизил уровень готовности системы здравоохранения до низкого и от фазы чрезвычайной ситуации перешел к фазе риска возникновению чрезвычайной ситуации. В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что ситуация с пандемией ухудшается, пишет Postimees.
Руководитель отделения неотложной помощи Департамента здоровья Мартин Кадай объяснил, что ВОЗ и Департамент здоровья по-разному оценивают ситуацию. «Мы должны понимать, что ВОЗ оценивает ситуацию глобально. В глобальном масштабе мы видим рост заболеваемости в странах южного полушария, но в Европе она имеет тенденцию к снижению уже почти полтора месяца. Установленные в Европе ограничения можно ослабить», - заявил он.
Кадай заверил, что Эстония не пренебрегает требованиями безопасности: «Ограничения по-прежнему есть, просто мы не воспринимаем их так, как в марте или в апреле. Взять хотя бы организацию крупных мероприятий. Вероятно, определенные ограничения будут действовать все лето».
Департамент здоровья рассматривает возможность того, что осенью вирус начнет стремительно распространяться. «Речь, скорее всего, идет о заболевании сезонного характера, а это означает, что осенью и зимой количество случаев заболевания резко возрастет», - сказал Кадай и добавил, что к этому должны быть готовы как страна, так и каждый ее житель.
По данным Департамента здоровья, первая вакцина от коронавируса должна поступить на рынок в следующем году. «По заверению Европейского агентства лекарственных средств, испытываются около десяти кандидатов на вакцину и дальше последуют клинические испытания первой и второй фаз. Прогнозируется, что вакцина будет доступна людям весной», - сообщил Кадай. Он уточнил, что все-таки это оптимистический прогноз.
В Эстонии обнаружено несколько очагов заболевания. «Сегодня у нас вспышки вируса, прежде всего, происходят в кругу семьи и, как правило, они небольшие — затрагивают пять-десять человек. Также мы имеем дело со вспышками заболеваемости в трудовых коллективах», - сослался он на недавний случай массового заражения на предприятии пищевой промышленности Йыэляхтме Lunden Food.
Распространения коронавируса через еду, по оценке Кадая, не стоит бояться. «Сегодня нет никаких доказательств того, что это пищевое инфекционное заболевание. Теоретическая возможность такая же, что и при посещении магазина: теоретически болезнь может распространяться через поверхности», - заключил он.