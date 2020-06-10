Таллинн взял в кредит 70 миллионов евро

«В бюджете Таллинна на 2020 год предусмотрена возможность взять для покрытия инвестиций кредит на сумму до 35 млн евро сроком до 25 лет, а также использовать для финансирования инвестиций предусмотренный бюджетом на 2019 год, но не использованный бюджетный кредит на сумму 41,8 млн евро», - сказала BNS финансовый директор города Катрин Кендра.

Таким образом, город может в 2020 году взять на покрытие инвестиций кредит на 76,8 млн евро.

Таллинн заключил с EIB кредитный договор на сумму 100 млн евро в 2017 году. Тогда город взял кредит на 30 мл евро. В 2018 и 2019 году город не брал предусмотренный бюджетом кредит на финансирование инвестиций. Город мог взять кредит в EIB в течение трех лет, то есть до конца мая этого года.

«С учетом того, что в течение прошлых двух лет город финансировал инвестиции на собственные средства, было решено в соответствии с договором взять у EIB оставшуюся часть кредитного лимита в размере совокупной суммы предусмотренных бюджетом на 2020 год кредитов, то есть 70 млн евро», - сказала Кендра.