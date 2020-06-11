Фото ⟩ Сравните цены: эстонские овощи гораздо дороже зарубежных

Сегодня на рынке не было эстонской клубники, хотя вчера ее продавали.

Хозяин хутора Ванатоа, находящегося в Аудру, Яан Круусмаа, который торговал эстонским картофелем, сказал, что занялся выращиванием картофеля еще в феврале. Вчера Круусмаа продал и первую коробку местной клубники, килограмм которой стоил 18 евро. Когда в продаже еще появится клубника, зависит в первую очередь от погоды. «Если солнце выйдет и будет тепло, ягода быстро созреет», - сказал хуторянин.

По словам Меэлиса Мяэ из хутора Лепатука, хотя местный картофель в несколько раз дороже зарубежного, к эстонскому продукту покупатели проявляют большой интерес.