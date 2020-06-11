Фото ⟩ Сравните цены: эстонские овощи гораздо дороже зарубежных

На прилавках пярнуского рынка пока в глаза бросается иностранная продукция, в основном клубника из Польши и Греции, а также картофель из Испании, но уже появились эстонская картошка и томаты. Местная продукция в несколько раз дороже зарубежной, пишет Pärnu Postimees.
Сегодня на рынке не было эстонской клубники, хотя вчера ее продавали.
Хозяин хутора Ванатоа, находящегося в Аудру, Яан Круусмаа, который торговал эстонским картофелем, сказал, что занялся выращиванием картофеля еще в феврале. Вчера Круусмаа продал и первую коробку местной клубники, килограмм которой стоил 18 евро. Когда в продаже еще появится клубника, зависит в первую очередь от погоды. «Если солнце выйдет и будет тепло, ягода быстро созреет», - сказал хуторянин.
По словам Меэлиса Мяэ из хутора Лепатука, хотя местный картофель в несколько раз дороже зарубежного, к эстонскому продукту покупатели проявляют большой интерес.
Это подтвердила и посетительница рынка Хелью Кууск, которая купила полкилограмма свежего эстонского картофеля. «В этом году покупаю впервые», - говорит она. Тот факт, что зарубежный картофель можно получить за два евро, ее не переубеждает. «Местная лучше», - уверена она.