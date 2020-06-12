Правительство поддерживает план ЕС по перезапуску экономики

По словам премьер-министра Юри Ратаса, цель плана – как можно быстрее вывести европейскую экономику из кризиса таким образом, чтобы увеличить инвестиции в «зеленую» и цифровую революцию и повысить способность Европы противостоять кризисам.

«Странам ЕС нужно быстро и решительно реагировать, чтобы влияние кризиса на экономику и, соответственно, на благосостояние людей было как можно меньшим, а восстановление – быстрым, - сказал Ратас. - Наша экономика настолько тесно связана с другими членами ЕС, что благосостояние людей зависит от того, как идут дела у всех нас. Чтобы у нас все было хорошо, все должно быть хорошо в Европе. Самые важные для эстонских предпринимателей рынки находятся в Европе. Поэтому методы оживления экономики Европы как напрямую, так и косвенно поддерживают эстонских предпринимателей и работников».

Инвестиции, которые делаются для оживления экономики, должны быть ориентированы в будущее и помогать претворять в жизнь цифровую революцию в Европейском союзе, инвестиции в достижение целей в области климата и укреплять внутренний рынок. Ради этого правительство готово взвесить возможность взять разовый, временный и с четко ограниченными сроками кредит для финансирования плана перезапуска экономики через бюджет ЕС. Идею покрытия текущих расходов из программы перепуска правительство не поддерживает. Также должно быть поставлено условие, что члены ЕС не несут гарантий за финансовые обязательства друг друга перед бюджетом ЕС. Распределение выплат по займу в будущем должно быть прозрачным и прогнозируемым. Для правительства предпочтительной является схема выплат, базирующаяся на валовом национальном доходе.

Правительство не поддерживает введение для финансирования европейского бюджета и плана перезапуска экономики новых европейских источников дохода или самофинансирования и предпочитает, чтобы финансирование осуществлялось как прежде в основном путем взносов, зависящих от уровня благосостояния стран. При решении вопросов налогообложения должен сохраняться принцип единогласия. Также нельзя допустить, чтобы бюджетная нагрузка стран с более низким уровнем жизни выросла больше, чем у более состоятельных государств.

Для Эстонии важно, чтобы у Европейского союза с нового года был бюджет. Правительство считает важным, чтобы в бюджете 2021-2027 странам-членам были обеспечены дополнительные средства из фондов политики сплочения, что при необходимости позволит быстро и на гибких условиях поддерживать занятость, предпринимательство и систему здравоохранения. Также важно увеличить фонд помощи предприятиям и поддержку, выделяемую из фонда развития сельской жизни сельским районам и сельскохозяйственному сектору для выхода из кризиса. Для Эстонии по-прежнему важно выравнивание уровня прямых сельскохозяйственных cубсидий. Срочные меры, необходимые для перезапуска экономики, необходимо начать применять уже в этом году, за счет дополнительного финансирования в бюджетном периоде 2014-2020.

Правительство придерживается мнения, что программу перезапуска европейской экономики нужно утвердить на основании консенсуса. Также важна правовая уверенность, что программа перезапуска не противоречит базовым договорам Европейского союза. Правительство хочет, чтобы решение о финансировании программы перезапуска было утверждено Рийгикогу.

Программа перезапуска экономики должны затормозить экономический кризис. По оценке Европейской комиссии, в 2020 году экономика ЕС упадет на 7-16%, а по мнению Европейского Центробанка, падение в еврозоне составит 5-12%. По оценке Международного валютного фонда, падение в ЕС составит 7,1%, а в еврозоне - 7,5%. Комиссия прогнозирует, что экономический спад в Эстонии в 2020 году составит 6,9%.