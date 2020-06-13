Четыре страны столкнулись с проблемами после отмены коронавирусных мер

Президент Сербии Александр Вучич отказался от всех предвыборных собраний его партии, а представители Боснии, Северной Македонии и Албании попросили своих граждан соблюдать меры предосторожности во избежание распространения COVID-19.

Как пишет Associated Press, Сербия прошла путь от одних из строжайших мер в Европе (например, запрет на передвижение) до полной отмены всех ограничений.

В этой балканской стране накануне выявлено 71 случай заражения коронавирусом за сутки, а 1 июня это число составляло всего 18.

Местные эпидемиологи отмечают, что новые вспышки регистрируются после массовых собраний: семейных праздников, похорон и так далее.

Что касается Северной Македонии, то вчера в стране зарегистрировано сразу семь смертей из-за COVID-19 – это самое большое число скончавшихся пациентов за месяц.