Четыре страны столкнулись с проблемами после отмены коронавирусных мер

Сербия, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Албания столкнулись с новыми проблемами после отмены ряда ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, передает «Медикфорум».
Президент Сербии Александр Вучич отказался от всех предвыборных собраний его партии, а представители Боснии, Северной Македонии и Албании попросили своих граждан соблюдать меры предосторожности во избежание распространения COVID-19.
Как пишет Associated Press, Сербия прошла путь от одних из строжайших мер в Европе (например, запрет на передвижение) до полной отмены всех ограничений.
В этой балканской стране накануне выявлено 71 случай заражения коронавирусом за сутки, а 1 июня это число составляло всего 18.
Местные эпидемиологи отмечают, что новые вспышки регистрируются после массовых собраний: семейных праздников, похорон и так далее.
Что касается Северной Македонии, то вчера в стране зарегистрировано сразу семь смертей из-за COVID-19 – это самое большое число скончавшихся пациентов за месяц.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что Сербия может вернуться к некоторым ограничениям в течение 10 дней.