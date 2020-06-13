Галерея ⟩ Солнечная летняя погода привлекла людей на пляж. Вода прогрелась до +18

Сегодня около 15 часов на центральном пляже Пярну развевался желтый флаг, что означало, что температура воды была 18 градусов. Тем не менее, на пляже было много народу, а на мелководье по всему пляжу резвились дети, пишет Pärnu Postimees.
Температура воздуха, согласно измерению, проведенному береговой охраной G4S, работавшей на центральном пляже Пярну, составила 23 градусах. По оценкам G4S, в три часа дня у моря находилось порядка тысячи человек.
Береговая охрана приглядывает за центральным пляжем с 1 по 14 июня и с 16 по 31 августа с 10 до 18 часов, а в летнее время между этими промежутками - с 10 до 20 часов. Помимо обеспечения безопасности купальщиков, G4S оказывает первую помощь на пляже.
По данным службы погоды, температура воды в район Хяэдемеэсте составляла 18,6 градусов по состоянию на 3 часа дня.