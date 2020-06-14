Видео ⟩ В Китае на шоссе взорвалась автоцистерна: 19 погибших и почти 200 пострадавших

По меньшей мере 19 человек погибли, 189 потребовалась медицинская помощь в восточной китайской провинции Чжэцзян в результате взрыва автоцистерны со сжиженным газом, сообщили местные власти.
Трагедия произошла в субботу в 16:40 по местному времени (11:40 по эстонскому) на скоростном шоссе Шэньян - Хайкоу в районе города Вэньлин.
После взрыва цистерна, пролетев около 100 метров, рухнула на городские постройки, под завалами оказались люди. Спасательная операция продолжается.
🇨🇳 💥WATCH: Loud explosion heard on site— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 13, 2020
🇨🇳 💥 视频：现场传出巨大的爆炸声 pic.twitter.com/ILMxOQgKk8
О причинах взрыва не сообщается, ведется расследование.