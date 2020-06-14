Вс, 14.06.2020
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Видео ⟩ В Китае на шоссе взорвалась автоцистерна: 19 погибших и почти 200 пострадавших

Взорвалась цистерна со сжиженным газом в Китае.

ФОТО: STR/AFP

По меньшей мере 19 человек погибли, 189 потребовалась медицинская помощь в восточной китайской провинции Чжэцзян в результате взрыва автоцистерны со сжиженным газом, сообщили местные власти.

ФОТО: STR/AFP

Трагедия произошла в субботу в 16:40 по местному времени (11:40 по эстонскому) на скоростном шоссе Шэньян - Хайкоу в районе города Вэньлин.

После взрыва цистерна, пролетев около 100 метров, рухнула на городские постройки, под завалами оказались люди. Спасательная операция продолжается.

О причинах взрыва не сообщается, ведется расследование.

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