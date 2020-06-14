Фото ⟩ В память об убитом мотоциклисте полсотни людей проехали колонной по Эстонии

Начавшаяся рано утром в Рапламаа поездка в память об убитом прошла по маршруту Урге-Рапла-Вяндра-Вильянди-Пикасилла и к полудню мотоциклисты добрались до церкви Сангасте, где поминальную панихиду провел Иво Пилл.

В субботу вечером находившийся в алкогольном и наркотическом опьянении 32-летний Микк Таррасте на своем Subaru протаранил два автомобиля и стену заправки, после чего сбежал на своей разбитой машине. Свидетелем этого стал ехавший на мотоцикле Рягастик, который отправился на поиски опасного водителя. Внезапно Таррасте открыл по нему огонь. Мотоциклист умер на месте происшествия.