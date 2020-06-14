С завтрашнего дня Tallink увеличит количество рейсов на линии Таллинн-Хельсинки

Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что с понедельника суда концерна Tallink, паромы Star и Megastar перейдут на летнее расписание, совершая по 12 рейсов в день. С пятницы на линию Таллинн-Хельсинки вернется паром Silja Europa, с марта этого года стоявший в таллиннском порту у причала в ожидании возможности вернуться в строй.

Компания Tallink на лето вернула на линию Таллинн-Хельсинки и судно Victoria I, обычно работающее на линии Таллинн-Стокгольм, которое будет выходить в рейс дважды в день.

Грузовыми перевозками между Эстонией и Финляндией продолжит заниматься судно Sea Wind, которое в условиях растущей плотности движения перейдет на линию Мууга-Вуоссаари, где станет работать по своему обычному расписанию и на своей привычной линии.

«Сегодняшнее решение правительства Финляндии очень обрадовало всех нас и с понедельника мы сразу же начнем обслуживать всех наших северных соседей, предлагая им еще больше, чем в прошлом году, возможностей для посещения Таллинна и Эстонии», - сказал в переданном BNS пресс-релизе председатель правления Tallink Grupр Пааво Ныгене.

По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, Финляндия с полуночи 15 июня снимет контроль над внутренней границей в портах.

Рейнсалу сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что правительство Финляндии обсудило открытие границ с Эстонией и другими Балтийским странами, а также Северными странами, за исключением Швеции.