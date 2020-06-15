Фото ⟩ Удар молнии поджег сарай

Rus.Postimees.ee112Удар молнии поджег сарай 15 июня 2020, 17:05Фото ⟩ Удар молнии поджег сарайrus.postimees.eeВ деревне Рохе горит сарай.ФОТО: Eili ArulaВ 15:34 спасателей вызвали в деревню Рохе, Йыгевамаа, тушить сарай, в котором хранится древесина, пишет Tartu Postimees.Здание горит открытым пламенем и работы по тушению находятся в начальной стадии. По словам свидетеля, сарай загорелся от удара молнии.В деревне Рохе горит сарай.ФОТО: Eili ArulaТушить пожар приехали пять автомобилей спасателей.Загоревшийся сарай.ФОТО: Eili Arula йыгевамаамолниясарай