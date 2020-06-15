Пн, 15.06.2020
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Фото ⟩ Удар молнии поджег сарай

В деревне Рохе горит сарай.

ФОТО: Eili Arula

В 15:34 спасателей вызвали в деревню Рохе, Йыгевамаа, тушить сарай, в котором хранится древесина, пишет Tartu Postimees.

Здание горит открытым пламенем и работы по тушению находятся в начальной стадии. По словам свидетеля, сарай загорелся от удара молнии.

В деревне Рохе горит сарай.

ФОТО: Eili Arula

Тушить пожар приехали пять автомобилей спасателей.

Загоревшийся сарай.

ФОТО: Eili Arula

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