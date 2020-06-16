Ратас: сборщики клубники зарабатывают по 800-1000 евро в месяц чистыми

Такие данные, полученные от представителей сектора, премьер-министр накануне поздно вечером озвучил в Рийгикогу, а также он сообщил, что речь идет о зарплате, которую люди получают при нагрузке в 40 часов в неделю, пишет Rus.ERR.

"Я бы не сказал, что это такая маленькая зарплата, от которой все эстонцы убегают", - отметил премьер.

Депутаты от оппозиционной Партии реформ пытались убедить главу правительства в том, что без украинцев собирать клубнику в Эстонии некому, но Ратас с этим не согласился, приведя в качестве аргумента данные о том, что сейчас в стране свыше 50 000 безработных.