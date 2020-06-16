Ратас: сборщики клубники зарабатывают по 800-1000 евро в месяц чистыми

Сезонные сборщики клубники зарабатывают в Эстонии по 800-1000 евро в месяц чистыми, уверят премьер-министр Юри Ратас.
Такие данные, полученные от представителей сектора, премьер-министр накануне поздно вечером озвучил в Рийгикогу, а также он сообщил, что речь идет о зарплате, которую люди получают при нагрузке в 40 часов в неделю, пишет Rus.ERR.
"Я бы не сказал, что это такая маленькая зарплата, от которой все эстонцы убегают", - отметил премьер.
Депутаты от оппозиционной Партии реформ пытались убедить главу правительства в том, что без украинцев собирать клубнику в Эстонии некому, но Ратас с этим не согласился, приведя в качестве аргумента данные о том, что сейчас в стране свыше 50 000 безработных.
По словам бывшего министра сельского хозяйства Урмаса Круузе, правительство рассматривает украинских работников как неквалифицированную рабочую силу, но на самом деле это не так, поскольку их умение заключается в том, что они собирают в час в два раз больше ягод, чем другие работники.