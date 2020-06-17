Галерея ⟩ Движение на Пярнуском шоссе в Таллинне перекрыто

Сегодня утром на Пярнуском шоссе в Таллинне, рядом со зданием Департамента полиции и погранохраны, произошла авария водопровода. Очевидцы сообщили, что в дорожном полотне возник провал, из которого текла вода.
Tallinna Vesi уточнило, что у дома на Пярнуском шоссе, 139, рядом с поворотом на улицу Кохила, произошла авария водопровода, из-за чего пришлось закрыть две полосы движения, ведущие в центр столицы.
Водоканал просит участников движения руководствоваться временными знаками и по возможность выбрать другую дорогу.
Предприятие приносит извинения за возникшие неудобства и обещает восстановить движение при первой же возможности.