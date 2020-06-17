Полиция замечает мигающих водителей и предупреждает…

«По какой причине ты мигаешь? Чтобы предупредить другого водителя об имеющемся на дороге препятствии/животном и так далее, или потому, что увидел полицейский патруль?» - написали полицейские.

Они уточнили, что на прошлой неделе в глаза бросился тот факт, что некоторые водители так увлекаются предупреждением других участников движения о патруле, что перестают обращать внимание на собственный спидометр и в итоге сами попадаются проверяющим и получают протокол.

«Ты когда-нибудь думал о том, кому ты помогаешь своим миганием? Для размышления: в этом году употреблявшие алкоголь водители совершили 243 аварии, в которых пострадали 63 и погибли восемь человек, - объяснили полицейские. – От руля был отстранен 2851 употреблявших алкоголь водитель, и 45 процентов из них находились в уголовно наказуемом состоянии опьянения. Доля водителей с остаточными явлениями составляла лишь 18 процентов».