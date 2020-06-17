Ср, 17.06.2020
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Полиция замечает мигающих водителей и предупреждает…

Проверка водителей на трезвость. Фото иллюстративное.

ФОТО: Mailiis Ollino

Полиция через социальные сети обратилась с водителям, считающих своим долгом мигнуть встречным машинам, предупреждая о том, что впереди их поджидает полиция.

«По какой причине ты мигаешь? Чтобы предупредить другого водителя об имеющемся на дороге препятствии/животном и так далее, или потому, что увидел полицейский патруль?» - написали полицейские.

Они уточнили, что на прошлой неделе в глаза бросился тот факт, что некоторые водители так увлекаются предупреждением других участников движения о патруле, что перестают обращать внимание на собственный спидометр и в итоге сами попадаются проверяющим и получают  протокол.

«Ты когда-нибудь думал о том, кому ты помогаешь своим миганием? Для размышления: в этом году употреблявшие алкоголь водители совершили 243 аварии, в которых пострадали 63 и погибли восемь человек, - объяснили полицейские. – От руля был отстранен 2851 употреблявших алкоголь водитель, и 45 процентов из них находились в уголовно наказуемом состоянии опьянения. Доля водителей с остаточными явлениями составляла лишь 18 процентов».

Полиция призывает предупреждать других водителей тогда, когда для этого есть причина: «Миганием ты можешь успокоить какого-то слишком разогнавшегося водителя, чтобы он хотя бы на несколько километров сбросил скорость до разрешенной, что будет безопаснее для всех».

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