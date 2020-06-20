Полиция ищет свидетелей драки в центре Тарту

В ночь с субботы на воскресенье в центре Тарту на перекрестке улиц Рюйтли и Гильди между двумя компаниями случился конфликт, перешедший в драку, в ходе которого пострадали два человек. Обоих доставили в больницу. Один из участников драки получил более тяжелые увечья и находится на лечении.