Полиция ищет свидетелей драки в центре Тарту

Полиция просит помощи свидетелей конфликта и последовавшей за ним драки на улице Рюйтли в Тарту в 3:15 в ночь 20 июня, пишет Postimees.
В ночь с субботы на воскресенье в центре Тарту на перекрестке улиц Рюйтли и Гильди между двумя компаниями случился конфликт, перешедший в драку, в ходе которого пострадали два человек. Обоих доставили в больницу. Один из участников драки получил более тяжелые увечья и находится на лечении.
Отреагировавший на вызов полицейский патруль доставил с места происшествия в участок двоих мужчин, которых позже задержали в качестве подозреваемых. Для выяснения обстоятельств возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей ненадлежащее физическое обращение.
Для выяснения подробностей инцидента полиция просит свидетелей драки связаться со следователем тартуского полицейского участка по номеру 5306 9480.