Пропавшая 33-летняя женщина найдена мертвой

Сегодня днем в Центр тревоги сообщили, что в лесу волости Саарде случайный прохожий нашел серую Toyota, окна которой были закрыты занавесками. Звонивший полагал, что это может быть автомобиль, на котором 20 июня вечером из дома в Синди, Пярнумаа, уехала пропавшая 33-летняя Лийзи.