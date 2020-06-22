Пропавшая 33-летняя женщина найдена мертвой

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 33-летней Лийзи, которая 20 июня вечером покинула свой дом в городе Синди, Пярнумаа, и пропала. Сегодня, 23 июня, полиция сообщила, что ее нашли мертвой.
Сегодня днем в Центр тревоги сообщили, что в лесу волости Саарде случайный прохожий нашел серую Toyota, окна которой были закрыты занавесками. Звонивший полагал, что это может быть автомобиль, на котором 20 июня вечером из дома в Синди, Пярнумаа, уехала пропавшая 33-летняя Лийзи.
Прибывший на место патруль нашел в машине тело 33-летней женщины, которое для установления точной причины смерти отправили на экспертизу. По первоначальным данным, нет оснований подозревать несчастный случай или преступление.