Путин предложил повысить подоходный налог для богатых

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15 процентов с 1 января 2021 года для россиян, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Повышенной ставкой будет облагаться лишь доход, превышающий эту сумму, заявил глава государства в ходе очередного обращения к россиянам во вторник, 23 июня, передает Deutsche Welle.