Испорченная картина. ФОТО: artnet.com/ Twitter

Испанский коллекционер живописи пришел в ужас, увидев, во что превратилось после реставрации принадлежащее ему полотно "Непорочное зачатие" кисти знаменитого живописца XVII века Бартоломе Эстебана Мурильо.

Живущий в Валенсии владелец картины отдал ее почистить, заплатив за работу 1200 евро. Однако "специалист", по данным испанского информагентства Europa Press, на самом деле был реставратором мебели. Две попытки восстановить первоначальный вид произведения не помогли.

В Испании это не первый подобный случай. В 2012 году пожилая прихожанка церкви неподалеку от Сарагосы взялась реставрировать ценную фреску, которую после этого прозвали "Обезьяним Христом".

В прошлом году находящуюся в одной из церквей Наварры статую святого Георгия XVI века после попытки реставрации сравнили с фигуркой из немецкого игрового набора Playmobile.

В Испании нет закона, запрещающего заниматься реставрацией произведений искусства без должных навыков и квалификации.

Испанская ассоциация реставраторов назвала последний случай в Валенсии "актом вандализма".