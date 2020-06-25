Президент не стала провозглашать поправки к Закону о дипломатической службе

Главное противоречие заключается в неравном обращении с супругами и зарегистрированными в соответствии с законом о совместном проживании партнерами.

«Я не стану провозглашать поправки к закону о дипломатической службе, поскольку они противоречат Конституции Эстонской Республики. Прошу Рийгикогу вновь рассмотреть их и привести закон в соответствие с нашей конституцией», - сказала президент Кальюлайд.

Она пояснила, что конституции противоречит та часть закона, которая регулирует социальные гарантии, предусмотренные для супругов находящихся на дипломатической службе сотрудников. Эти положения в принятом Рийгикогу законе регулируют только гарантии, предусмотренные для сопровождающих сотрудников супругов, но не распространяются на партнеров, зарегистрированных в соответствии с законом о совместном проживании. Это противоречит принципу равного обращения, указанному в статье 12 Конституции.

«Дипломаты, заключившие брак в соответствии с законом о семье, как и зарегистрировавшие свои отношения в соответствии с законом о совместном проживании, регулируют свои отношения в соответствии с действующими в Эстонской Республике законами, поэтому с подобными семьями следует обращаться одинаковым образом», - сказала президент Кальюлайд. В своем решении не провозглашать закон она также ссылается на принятое Госсудом в 2019 году решение, когда суд в контексте социального налога счел похожее неравное обращение противоречащим конституции.