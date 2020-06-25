В ЕС одобрили препарат для лечения коронавируса

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) разрешило использовать ремдесивир при лечении пациентов с Covid-19, пишет Postimees.
Лекарство, произведенное предприятием из США Gilead Sciences, получило одобрение от департамента вскоре после начала процесса оценивания.
Ведомство рекомендует использовать ремдесивир для лечения пациентов с 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород. На европейском рынке лекарство будет продаваться под названием Veklury.
Решение также нуждается в одобрении Европейской комиссии, которая обычно следует рекомендациям департамента. В случае положительного решения врачи по всей Европе смогут выписывать это лекарство.
«Ремдесивир - первое лекарство против COVID-19, рекомендованное для разрешения в ЕС», - отмечается в сообщении.
Предшествующие исследования показали, что получившие ремдесивир пациенты выздоравливали в среднем за 11 дней. Пациенты, получившие плацебо, выздоравливали на четыре дня дольше.
Ремдесивир уже использовался для лечения тяжелобольных пациентов в США, Индии и Южной Корее. В Японии лекарство получило полное одобрение.