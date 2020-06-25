В ЕС одобрили препарат для лечения коронавируса

Лекарство, произведенное предприятием из США Gilead Sciences, получило одобрение от департамента вскоре после начала процесса оценивания.

Ведомство рекомендует использовать ремдесивир для лечения пациентов с 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород. На европейском рынке лекарство будет продаваться под названием Veklury.

Решение также нуждается в одобрении Европейской комиссии, которая обычно следует рекомендациям департамента. В случае положительного решения врачи по всей Европе смогут выписывать это лекарство.

«Ремдесивир - первое лекарство против COVID-19, рекомендованное для разрешения в ЕС», - отмечается в сообщении.

Предшествующие исследования показали, что получившие ремдесивир пациенты выздоравливали в среднем за 11 дней. Пациенты, получившие плацебо, выздоравливали на четыре дня дольше.