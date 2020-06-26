Экс-журналист, ныне член СПЧ Кирилл Вышинский рассказал прессе, что проголосовать можно и в аэропорту, если есть билет. Он уточнил, что до этого гражданам России с временной регистрацией в столице была предоставлена опция проголосовать через систему "Мобильный избиратель", но для этого было необходимо до 21 июня подать заявление через МФЦ, ТИК или - электронно - через Госуслуги. Теперь регистрироваться не нужно.

Многослойные коврики

На голосовании по конституции в Москве на всех участках будут дезинфицирующие коврики. "Человек проходит по коврику, и подошва дезинфицируется", - рассказывал заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Один коврик мог стоить бюджету около 1,3 тысячи рублей, подсчитала Русская служба Би-би-си, изучив данные госзакупок. Закупку ковриков, провела, например, управа района Южное Тушино, потратив 91 тысячу рублей, и школа 1492.

Коврики многослойные - после того, как один слой загрязнится, его можно отклеить. Они предназначены "для удаления загрязнений с подошв обуви, колес каталок", - говорится на сайте дистрибьютора ковриков "Чистея" чешского производства (их собирались закупить некторые из школ, следует из данных "СПАРК-Маркетинг").

Там же указано, что коврики могут использоваться "на объектах с повышенными требованиями к чистоте" , например, в лечебных учреждениях.

Другой дистрибьютор пишет на своем сайте, что коврик предназначен для "дополнительной защиты от проникновения механических частиц пыли и микроорганизмов". Эффективен ли он при коронавирусе, там не указано.

Собянин будет бить по рукам, но кого?

Мэр Москвы в пятницу заявил, что нужно исключить попытки заставить людей голосовать: "Моя принципиальная позиция - люди должны голосовать добровольно, их никто не должен принуждать, а кто будет принуждать, того будем бить по рукам".

За день до этого президент Путин, которому поправки, в случае принятия, позволят остаться на своем посту еще на два срока, тоже призвал исключить принудиловку.

При этом большинство сообщений в соцсетях о принуждении сотрудников к голосованию связаны именно с бюджетными организациями, подчиняющимися властям.

Собянин также заверил, что выверка списков избирателей и сравнение бумажных списков в УИКах и списков электронно голосующих идет ежедневно, а если кто не доверяет голосованию по интернету - может прийти на участок.

Был ли ночной провал в электронном голосовании?

В ночь на пятницу в течение 12 часов файлы с данными электронного голосования из системы блокчейн, которые мэрия предоставляет наблюдателям, приходили пустыми, заметили "Открытые медиа". За это время число проголосовавших увеличилось на 100 тысяч.

Наутро начальник управления смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко заявил: "Никакого серьезного сбоя в системе наблюдения за дистанционным электронным голосованием не было. Основной инструмент - запись транзакций - работал в штатном режиме. Так что любой наблюдатель за электронными выборами имел доступ к статистике и блокам транзакций".

"Возникла проблема с дополнительной возможностью - экспортом данных в файлы. Она наблюдалась в течение нескольких часов. В настоящий момент все работает корректно. Более того, восстановлен доступ к тем файлам, которые по техническим причинам были недоступны",- утверждает чиновник.

Между тем ЦИК России в пятницу около 14:15 по Москве заявил, что на его сайт идет ddos-атака.