Беспорядки в Вируской тюрьме: Госсуд перенес вынесение решения

Государственный суд продлил до 24 июля срок вынесения решения по уголовному делу о беспорядках в Вируской тюрьме, произошедших летом 2015 года, пишет rus.err.ee.
В рамках этого дела обвинения в массовых беспорядках были предъявлены 18 лицам. В сентябре 2018 года Вируский уездный суд признал обвиняемых виновными, приговорив их к наказаниям разной степени тяжести: сидевшие в тюрьме получили к имеющимся срокам еще 6 месяцев, а остальные отделались условным лишением свободы или штрафами.
Однако 25 ноября 2019 года Тартуский окружной суд отменил обвинительный приговор и оправдал всех участников дела. Прокуратура и защитник одного из обвиняемых подали на это решение кассационные жалобы.
Напомним, что, согласно обвинению, 23 июня 2015 года около 22.55 в Вируской тюрьме 18 заключенных одновременно разбили окна в десяти камерах, используя для этого выданные в месте лишения свободы металлические кружки и ложки, а также куски от смывного бачка туалета.