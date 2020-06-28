Беспорядки в Вируской тюрьме: Госсуд перенес вынесение решения

В рамках этого дела обвинения в массовых беспорядках были предъявлены 18 лицам. В сентябре 2018 года Вируский уездный суд признал обвиняемых виновными, приговорив их к наказаниям разной степени тяжести: сидевшие в тюрьме получили к имеющимся срокам еще 6 месяцев, а остальные отделались условным лишением свободы или штрафами.

Однако 25 ноября 2019 года Тартуский окружной суд отменил обвинительный приговор и оправдал всех участников дела. Прокуратура и защитник одного из обвиняемых подали на это решение кассационные жалобы.