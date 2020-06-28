Туристы вновь стали приезжать в Эстонию

Если в пярнуском СПА-отеле "Викинг" в прошлом году гости из Финляндии составляли около 70% от всех постояльцев, то этим летом ситуация кардинально изменилась: сегодня большая часть посетителей - это гости из Латвии, отчасти потому, что в самой Латвии до сих пор большая часть отелей и СПА закрыты, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Столичный отель Radisson Blu сегодня едва заполнен на 20 процентов (в основном финнами), а это примерно в четыре раза меньше, чем год назад.

В судоходной компании Tallink подсчитали, что за выходные с 19 по 21 июня ежедневно на их линии Таллинн-Хельсинки количество пассажиров превышало 10 тысяч человек.