Пярнуский уездный суд приговорил экс-депутата горсобрания к условному заключению

Суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшего OÜ Agal Kinnisvarad и обязал Кальмера выплатить основной долг в размере 92 140,44 евро и пени по состоянию на 11 мая в размере 23 580,67 евро. Чтобы обеспечить гражданский иск, в 2017 году суд наложил арест на часть совместной собственности Кальмера на недвижимое имущество и право на застройку, установленное на 99 лет. Суд оставил в силе соответствующие меры и конфисковал имущество до исполнения гражданского иска.