Пн, 29.06.2020
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  • Пярнуский уездный суд приговорил экс-депутата горсобрания к условному заключению

Пярнуский уездный суд приговорил экс-депутата горсобрания к условному заключению

Аго Кальмер.

ФОТО: Urmas Luik

Пярнуский уездный суд в понедельник осудил долгое время являвшегося депутатом городского собрания Аго Кальмер за хищение в особо крупном размере, подделку документов и использование поддельного документа и приговорил его к условному заключению.

Суд приговорил Кальмера к трем годам и шести месяцам условно и к такому же испытательному сроку. 

Суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшего OÜ Agal Kinnisvarad и обязал Кальмера выплатить основной долг в размере 92 140,44 евро и пени по состоянию на 11 мая в размере 23 580,67 евро. Чтобы обеспечить гражданский иск, в 2017 году суд наложил арест на часть совместной собственности Кальмера на недвижимое имущество и право на застройку, установленное на 99 лет. Суд оставил в силе соответствующие меры и конфисковал имущество до исполнения гражданского иска. 

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