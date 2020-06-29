ВОЗ: на глобальном уровне распространение пандемии пока только ускоряется

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что завершение пандемии COVID-19 пока не просматривается, так как заболеваемость инфекцией пока только растет, сообщает Gazeta.ru cо ссылкой на Reuters.
«Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению <...> Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется», — сказал Гебреисус.
Он добавил, что у вируса все еще имеется большое пространство для распространения.
Глава ВОЗ сообщил, что на текущей неделе будет проведено совещание экспертов для оценки прогресса в исследованиях и для выработки приоритетов в противодействии вызываемому коронавирусом заболеванию COVID-19 на новом этапе.
Спустя полгода после выявления первого очага коронавируса COVID-19 число зараженных в мире достигло 10 млн человек, а число летальных исходов — 500 тысяч. ВОЗ отмечает новый всплеск случаев заболевания COVID-19 в Европе после того, как страны начали ослаблять ограничения.