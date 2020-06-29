ВОЗ: на глобальном уровне распространение пандемии пока только ускоряется

«Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению <...> Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется», — сказал Гебреисус.

Он добавил, что у вируса все еще имеется большое пространство для распространения.

Глава ВОЗ сообщил, что на текущей неделе будет проведено совещание экспертов для оценки прогресса в исследованиях и для выработки приоритетов в противодействии вызываемому коронавирусом заболеванию COVID-19 на новом этапе.