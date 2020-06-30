Преступник, сжегший 16-летнего мальчика, проведет в тюрьме более 17 лет

Сегодня Тартуский уездный суд признал 21-летнего Эдуарда Касе виновным в убийстве, совершенном ровно год назад в ходе поджога дома в деревне Кюкитая вблизи Тарту. Погибший в результате пожара 16-летний юноша был знаком с преступником. Касе ​​проведет за решеткой 17 лет и шесть месяцев, сообщает Postimees.