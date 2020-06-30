Центристская партия хочет вернуть запрещенное пожертвование частями

«Центристская партия Эстонии просит Комитет по надзору за финансированием разрешить выплату суммы денег, указанной в предписании, в государственный бюджет в виде 12 частей равными ежемесячными платежами», - сообщил Михаил Корб в письме Комитету.

Председатель Комитета по надзору за финансированием Лийза Овийр сообщила Postimees, что она прочитала предложение Центристской партии. «Это вызвало у меня несколько вопросов, потому что мы попросили их включить это в бюджет довольно давно, в качестве возможного будущего обязательства». По крайней мере, в 2019-ом году у них были деньги», - дополнила Овийр, удивившись, почему партия не хочет сразу выплатить всю сумму.

Может ли возврат запрещенного пожертвования повлиять на финансирование кампании будущих выборов, по словам Овийр, спорный вопрос. «С одной стороны, денег больше, но с другой проблема останется до тех пор, пока долг не будет погашен», - сказала председатель комитета.

На вопрос о возможности более короткого графика погашения Овийр ответила, что не может предсказать результат до заседания комиссии. «Я предпочла бы делать все добросовестно. Если было сказано, что это запрещенное пожертвование, то они могли бы использовать его в течение очень долгого времени, без процентов или каких-либо других расходов», - отметил она.

Представитель Центристской партии Андрес Кальвик объяснил, что вывести 110 100 евро за раз является большим обязательством, и рассредоточение платежей не так сильно влияет на повседневную работу партии. «Пока рано говорить о том, повлияет ли на кампанию возврат 110 100 евро», - отметил Кальвик.