Хельме: порядок получения разрешения на оружие в Эстонии и так достаточно строг

В своем ответе Хельме указал, что Департамент полиции и погранохраны проверяет ходатая о разрешении на оружие в соответствии с требованиями, изложенными в Законе об оружии. Заявитель должен сдать экзамен на оружие и пройти курс первой медицинской помощи, кроме того, заявитель должен пройти проверку здоровья. По словам Хельме, министерство внутренних дел постоянно оценивает своевременность и актуальность правил об оружии, и в законодательстве нет существенных недостатков в процессе подачи заявления на получение разрешения на оружие.

Определенное беспокойство вызывает доступность информации о здоровье. «19 июня 2020 года по предложению Министерства внутренних дел представители Министерства социальных дел, Эстонского общества семейных врачей и Эстонского общества психиатров встретились, чтобы обсудить пути улучшения контроля за ходатаями о разрешении на оружие. На встрече было совместно заявлено, что информационная система здравоохранения должна быть дополнена, чтобы важная медицинская информация об обладателе разрешения на оружие, отраженная в ней, была видна всем врачам, имеющим дело с лицом, имеющим действительное разрешение на оружие», - сказал Хельме.

«При подаче заявления на получение разрешения на оружие у человека не должно быть возможности сделать свои данные невидимыми для врачей, поскольку это важная информация для оценки состояния здоровья человека и признания его права на получение разрешения на оружие. Одним из наиболее важных запланированных изменений является реорганизация сегодняшней процедуры получения разрешения на оружие, в ходе которой семейный врач, возможно, сможет получить больше информации о желающем получить разрешение на оружие».

Хельме также отметил, что Министерство внутренних дел анализирует, необходимо ли устанавливать дополнительное исключающее условие, чтобы разрешение на оружие не могло выдаваться совершавшим тяжкие преступленияя, или же комбинация мер, уже установленных законом, исключает это при условии, что будут уточнены существующие оценки угроз и более быстрый поток информации при оценке здоровья человека как при подаче заявления на получение разрешения на оружие, так и во время действия разрешения на оружие.

Члены Рийгикогу также выразили обеспокоенность тем, может ли ускорение подготовки помощников полицейских первого и второго уровня создать для них дополнительную возможность быстрее получить разрешение на оружие. По словам Хельме, такая возможность не была создана, и помощник полицейского будет иметь право носить служебное оружие только если он прошел соответствующую подготовку по огнестрельному оружию.