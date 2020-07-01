Эстонский рынок продаж квартир держится на поверхности

По данным Земельного департамента, в июне на рынке квартир в Эстонии наблюдался незначительный рост количества сделок, а также средней цены квадратного метра по сравнению с маем: 5% и 1,6% соответственно. По сравнению с июнем прошлого года количество сделок сократилось на 21%, но средняя цена квадратного метра выросла почти на 4% - до 1400 евро.
«Рынок квартир начал демонстрировать признаки восстановления уже в мае, да и статистика за июнь показывает, что первоначальный спад преодолен. Увеличение активности можно было предсказать уже по количеству посещений нашего портала, которое постоянно растет», - директор портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров прокомментировала статистику Земельного департамента.
По ее словам, самое удивительное — продавцам квартир удалось удержать цены, а кое-где даже немного их повысить.
В Таллинне, который является лакмусовой бумажкой на рынке квартир, в июне было совершено 631 сделка купли-продажи, что на 19 процентов больше, чем в мае., при этом средняя цена квадратного метра квартир в столице существенно не изменилась. Если в мае средняя цена квадратного метра квартиры составляла 2125 евро, то в июне эта цифра равнялась 2134 евро.
По данным Земельного департамента, средние цены квадратного метра проданных в июне квартир в столичных районах были следующими (евро / квадратный метр):
Хааберсти – 2000
Кесклинн – 2624
Кристийне – 1893
Ласнамяэ – 1886
Мустамяэ – 1936
Нымме – 1924
Пирита – 2178
Пыхья-Таллинн – 2538