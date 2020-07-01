Эстонский рынок продаж квартир держится на поверхности

«Рынок квартир начал демонстрировать признаки восстановления уже в мае, да и статистика за июнь показывает, что первоначальный спад преодолен. Увеличение активности можно было предсказать уже по количеству посещений нашего портала, которое постоянно растет», - директор портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров прокомментировала статистику Земельного департамента.

По ее словам, самое удивительное — продавцам квартир удалось удержать цены, а кое-где даже немного их повысить.

В Таллинне, который является лакмусовой бумажкой на рынке квартир, в июне было совершено 631 сделка купли-продажи, что на 19 процентов больше, чем в мае., при этом средняя цена квадратного метра квартир в столице существенно не изменилась. Если в мае средняя цена квадратного метра квартиры составляла 2125 евро, то в июне эта цифра равнялась 2134 евро.

По данным Земельного департамента, средние цены квадратного метра проданных в июне квартир в столичных районах были следующими (евро / квадратный метр):

Хааберсти – 2000

Кесклинн – 2624

Кристийне – 1893

Ласнамяэ – 1886

Мустамяэ – 1936

Нымме – 1924

Пирита – 2178