Чт, 2.07.2020
Если борьба за бесспорное первенство обостряется, то… Двум медведям в одной берлоге не жить. Вячеслав Иванов

Лукашенко заявляет о победе над коронавирусом в Белоруссии

Александр Лукашенко.

ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что система здравоохранения страны выстояла в условиях эпидемии COVID-19 и смогла ее победить.

"Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили", - сказал Лукашенко, вручая госнаграды в четверг. Его цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко также считает, что в данной ситуации Белоруссия продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость.

По состоянию на 1 июля в Белоруссии зарегистрировано 62 424 человек с положительным тестом на COVID-19, скончались 398 пациентов.

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