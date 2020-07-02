Лукашенко заявляет о победе над коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что система здравоохранения страны выстояла в условиях эпидемии COVID-19 и смогла ее победить.
"Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили", - сказал Лукашенко, вручая госнаграды в четверг. Его цитирует госагентство БелТА.
Лукашенко также считает, что в данной ситуации Белоруссия продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость.
По состоянию на 1 июля в Белоруссии зарегистрировано 62 424 человек с положительным тестом на COVID-19, скончались 398 пациентов.