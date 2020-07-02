Житель Таллинна выманил у местного самоуправления более 11 000 евро

Вчера полиция начала производство по делу 49-летнего мужчины, который с 2016 по 2020 годы передавал ложные данные и создал неверное представление о реальных обстоятельствах, и тем самым выманил у местного самоуправления прожиточное пособие на общую сумму в 11 660 евро, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Помимо этого случая, вчера по статье «Мошенничество» в Таллинне было начато еще три производства. В первом из них человек для получения платежа в рассрочку предоставил чужое удостоверение личности, заключил договор о кредите и не оплатил товар. Суммы ущерба составили 2278 и 495 евро.

Во втором случае с помощью банковской карты 55-летней женщины незаконно был сделан перевод, сумма ущерба составляет 340 евро.