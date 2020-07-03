В 2021 году период школьных госэкзаменов начнется в апреле

Период госэкзаменов начнется 19 апреля - в этот день учащиеся гимназий и профессиональных училищ будут сдавать экзамен по эстонскому языку как родному.

21 апреля к сдаче письменной части экзамена по эстонскому языку как второму приступят ученики русских школ, с 23 апреля они же будут сдавать его устную часть.

Экзамен по английскому языку также состоит из двух частей - письменная пройдет 3 мая, устная - с 4 по 7 мая.