Пт, 3.07.2020
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Авиакомпания airBaltic возвращает бывших сотрудников на работу

Самолет airBaltic.

ФОТО: Remo Tõnismäe

До 1 июля латвийская национальная авиакомпания airBaltic возобновила трудовые отношения с 11 работниками, которые были уволены с началом кризиса из-за Covid-19, сообщила агентству BNS представитель авиакомпании Алиса Бриеде.

В настоящее время коллектив airBaltic состоит из более чем 1000 специалистов, работа которых очень важна, чтобы постепенно возобновить рейсы на сокращенном до 22 самолетов флоте с соблюдением мер безопасности, отметила она.

С учетом того, что возобновление деятельности происходит постепенно и в меньших объемах, чем ранее, прием бывших и новых сотрудников также происходит постепенно.

По словам Бриеде, в первую очередь актуальные вакансии предлагаются внутри компании и бывшим работникам. До 1 июля 11 бывших сотрудников возобновили трудовые отношения с airBaltic. Авиакомпания прогнозирует, что в последующие месяцы их число будет расти.

Как сообщалось, в марте после объявления в Латвии чрезвычайного положения и приостановки международных пассажирских перевозок airBaltic приняла решение о сокращении 700 работников. С 18 мая авиакомпания постепенно возобновляет рейсы.

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