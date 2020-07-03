Поправки в Конституцию РФ. ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Владимир Путин подписал указ об опубликовании обновленной Конституции, поправки вступят в силу с 4 июля. Русская служба Би-би-си разбиралась, какие из них действительно изменят систему власти и повлияют на жизнь рядовых россиян, а какие, несмотря на активную агитацию, несут лишь символическую нагрузку.

Президент Путин подписал закон о поправках в Конституцию еще 14 марта. Но документ сформулирован таким образом, что вступить в силу они могли только после общероссийского голосования.

Многие эксперты оспаривали легитимность этого подхода: по действующим нормам, поправки в 3-8 главы Конституции, которые затронул президент, вступают в силу после одобрения Думой, Совфедом и региональными парламентами.

Но Конституционный суд признал новую процедуру голосования законной, так как она "отвечает принципу народовластия". Правда, СМИ обратили внимание, что Путин уже в мае ссылался в своем законопроекте на статьи Конституции, которые процедуру голосования еще не прошли.

На прошедшем голосовании, которое продлилось неделю, реформу поддержали 77,92% участвовавших в нем, объявил ЦИК. Обработка голосов уже закончилась, а избирком признал голосование состоявшимся (несмотря на сообщения о многочисленных нарушениях), а значит поправки считаются одобренными.

Путин 3 июля издал указ об опубликовании новой Конституции - хотя в магазинах она появилась еще несколько недель назад. Официально она вступит в силу 4 июля.

Критики поправок много говорили про обнуление сроков Путина. А что там еще, парламент станет сильнее?

В новой Конституции появился блок поправок, связанных с полномочиями органов власти. Самая нашумевшая из них - это обнуление сроков Владимира Путина, которое теоретически позволяет ему оставаться у власти до 2036 года (сам он не исключал, что еще раз пойдет на выборы).

Но больше подобного шанса не будет ни у кого - из текста Конституции о максимальном числе президентских сроков убирают слово "подряд" - это значит, что преемник Путина не сможет избраться больше чем дважды.

Другое важное изменение связано с ролью Госсовета. Госсовет - во многом декоративный, совещательный орган без реальных полномочий. Председательствует в нем президент, а в его состав входят спикеры Совфеда и Госдумы, полпреды президента в федеральных округах, губернаторы, руководители партийных фракций нижней палаты. Президиум Госсовета заседает не реже, чем раз в месяц, а в полном составе Госсовет заседает один-два раза в год.

Теперь же Госсовету отводится роль органа, который сможет определять "направления внутренней и внешней политики" и "социально-экономического развития государства".

Сейчас эти функции перераспределены между президентом, его администрацией и правительством. Из-за этого некоторые конституционные юристы говорили, что поправка, предложенная Путиным, нарушает принцип разделения властей, закрепленный в первой же главе Конституции.

Из предложения Путина неясно, какие административные рычаги получит новый орган и как он будет взаимодействовать с другими ветвями власти. Определить это должен федеральный закон, написать который решили уже после принятия обновленной Конституции. Когда это будет сделано, неизвестно.

В начале реформы Путин говорил о том, что планирует поделиться частью своих полномочий с Думой и Совфедом. На деле же в новой Конституции роль президента будет даже расширена.

Во-первых, глава государства по новой версии Основного закона будет осуществлять "общее руководство правительством", а премьер будет нести перед ним "персональную ответственность". Во-вторых, в Конституции закрепили неприкосновенность для бывших президентов - раньше ее гарантировал только федеральный закон.

Кроме того, после окончания срока президент получит право пожизненно занимать кресло сенатора. То есть в том случае, если после 2024 года Владимир Путин захочет остаться у власти, у него будет сразу несколько вариантов - он может вновь пойти на выборы, может пойти работать в Совфед, а может - теоретически - возглавить усиленный Госсовет.

Что касается верхней палаты, то у нее Путин забрал часть полномочий: например, раньше Совфед назначал генпрокурора, а теперь будет лишь "консультировать" президента. Юридически "консультация" ни к чему его не обязывает.

Дума, на первый взгляд, свои полномочия расширила: если раньше она лишь "давала согласие" на кандидатуру премьера, то теперь будет "утверждать" весь состав правительства. Правда, если депутаты не утвердят более трети кандидатур вице-премьеров и министров, то президент получит право распустить Думу.

Кроме того, неясно, чем процедура "дачи согласия" принципиально отличается от "утверждения". Вероятнее всего, это станет ясно уже при следующей смене кабинета.

По мнению политологов, после принятия поправок принципиально в управлении государством ничего не изменится - власть как была сосредоточена в руках президента, так в них и останется.

Деятельность большинства описанных в Конституции органов в последние годы и так фактически координировалась "неформально из Кремля", объяснял Би-би-си политтехнолог Глеб Павловский.

В агитации говорилось о суверенитете и патриотизме. Россия не будет отдавать земли, а чиновникам запретят виллы за рубежом?

Поправки закрепили уже прописанные в федеральных законах требования для некоторых госслужащих: чиновникам, депутатам и судьям запрещено иметь иностранное гражданство, вид на жительство в другой стране и зарубежные банковские счета.

Запрещать владение иностранной недвижимостью не стали - по данным "Ведомостей", потому, что из-за этой нормы многие депутаты и чиновники потеряли бы посты.

Ужесточились требования к кандидатам в президенты - избираться на эту должность не смогут те, у которого когда-либо было гражданство или вид на жительство в другой стране, а также прожившие в России меньше 25 лет.

Что касается суверенитета страны, новая Конституция запрещает действия, "направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются". Внести этот пункт Путину предложил актер Владимир Машков.

Поправка дополняет уже существующую статью УК о запрете публичных призывов к действиям, направленным на "нарушение территориальной целостности страны".

Но это не значит, что Владимир Путин не сможет, к примеру, обсуждать возможность передачи Японии южных Курильских островов - в Токио поправка вызвала большое недовольство. В новой версии Конституции указано, что запрет не касается "делимитации, демаркации, редемаркации" границ с соседними государствами. Проще говоря - обсуждать и сдвигать границы по-прежнему можно.

Есть пункт про верховенство российского права. Это помешает жаловаться россиянам в ЕСПЧ?

Владимир Путин подписал закон, позволяющий Конституционному суду признавать неисполнимыми решения международных судов, если они противоречат российской Конституции, еще в 2015 году. Теперь же приоритет Основного закона закреплен непосредственно в документе.

Это было одним из самых обсуждаемых дополнений - до того, как депутат Валентина Терешкова предложила поправку про обнуление сроков президента.

Международные эксперты с этой поправкой не согласились - Россия является членом Совета Европы и ратифицировала Конвенцию о правах человека, таким образом взяв на себя обязательство исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Венецианская комиссия рекомендовала Москве изменить предложенные Путиным формулировки, но российские власти сделать это отказались.

В самой Конституции во второй главе говорится о том, что в России признаются и гарантируются права и свободы человека, "согласно общепризнанным принципам и нормам международного права", а граждане имеют право обращаться в международные суды.

Власти настаивают, что поправки не означают отказа России от международных договоров, а пользоваться правом "блокировки" будут только в исключительных случаях.

То есть граждане все так же могут жаловаться в Страсбург, а у КС по-прежнему будет право проверить решение на соответствие Основному закону. Пока правом не признавать решение ЕСПЧ Россия пользовалась дважды - после присуждения компенсации 1,9 млрд евро акционерам ЮКОСа и по делу о праве заключенных голосовать на выборах.

Другая поправка позволит России не признавать решения международного арбитража (в сферу таких судов входят вопросы предпринимательской деятельности) в том случае, если эти решения налагают на страну какие-либо обязанности и "противоречат основам публичного правопорядка".

Это предложение внесли в документ после того, как апелляционный суд Нидерландов оставил в силе решение международного арбитража в Гааге, по которому Россия должна экс-акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов.

Поправки сокращают число судей Конституционного суда. Как изменения отразятся на его независимости?

Число судей Конституционного суда по решению Путина уменьшится с 19 до 11 человек. Увольнять никого не будут, а сокращать состав планируется постепенно.

Рядовой судья работает на своей должности до 70 лет, заместитель председателя - до 76, председатель - без возрастного ценза. Сейчас в КС - 15 судей, включая председателя. Из них до конца этого года возрастного ценза достигнут трое, в сентябре 2021 года - еще один.

Планируется, что после отставки по возрасту замену судьям искать не будут - пока их количество не придет в соответствие с новой поправкой.

По закону, суд имеет право работать при наличии двух третей от установленного в Конституции состава.

Сам суд станет больше зависеть от президента - если раньше последний мог лишь назначать судей, то теперь сможет и инициировать их увольнение.

Венецианская комиссия нововведения критиковала, указывая, что поправки сделают КС более уязвимым для политического давления.

Это важно, так как как формально Конституционный суд - самый могущественный орган в России: его решения окончательны, не подлежат обжалованию и не могут быть отменены и не требуют подтверждения любыми другими должностными лицами, включая президента

Агитация касалась социальных льгот и "уважения труда". Это повлияет на пенсии и зарплаты?

На агитационных билбордах в поддержку поправок в Конституцию часто попадалась реклама такого нововведения, как ежегодная индексация пенсий. Плакаты с улыбающейся бабушкой, которую обнимает маленькая девочка, вероятно, были призваны обеспечить поддержку поправок среди пенсионеров.

Но в новой версии Основного закона ничего не сказано о том, какой будет эта индексация, так что власти смогут ежегодно повышать пенсии на любую сумму.

Поправка лишь закрепляет то, что индексация пенсий осуществляется "не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом". Зато говорится, что пенсионная система формируется "на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений".

Законодательно пенсии должны были индексировать каждый год и до внесения поправок в Конституцию. На практике это происходило не всегда.

В 2016 году, когда пенсии должны были проиндексировать на уровень инфляции 2015 года, которая составляла 12,9% их повысили лишь на 4%. Взамен в начале 2017 года пенсионерам дали дополнительно по 5 тысяч рублей. В те годы федеральный бюджет был в дефиците, поэтому правительство и решило не проводить индексацию.

Учитывая, что размер индексации и в новой Конституции не закреплен, такие ситуации могут повториться, если правительство решит, что увеличение выплат для пенсионеров на сумму меньшую процента инфляции соответствует "принципам справедливости".

Кроме того, в 2016 году для работающих пенсионеров индексацию пенсий заморозили, новая редакция Основного закона это положение не отменяет.

Аналогичная ситуация и с индексацией социальных пособий. В новой Конституции это также закреплено, но пособия индексировались и раньше. В каком размере они будут ежегодно повышаться, не говорится.

Еще одно нововведение, о том, что Россия "уважает труд граждан", с билбордов рекламировали практически советским лозунгом "с уважением человеку труда" на фоне шахтера в каске. Конституцию дополнили статьями о том, что в России "создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан (...) гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда", и о том, что минимальный размер оплаты труда должен быть не менее величины прожиточного минимума по стране.

Путин, представляя эту поправку, подтверждал, что такая норма и так есть в законодательстве, и тем не менее предложил закрепить ее в Конституции.

А что с поправками про подвиги народа, семью и Бога? Гей-браки запретили?

Непосредственно про запрет браков между лицами одного пола в новой Конституции ничего не говорится - там сказано лишь о том, что теперь в ведении России и ее субъектов находится "защита института брака как союза мужчины и женщины".

Семейный кодекс и до этой поправки фактически не предусматривал (но и не запрещал) какую-либо форму признания отношений однополых пар. Конституционный суд еще в 2006 году постановил, что не видит нарушения прав в отказе регистрировать такие браки.

Жениться россияне одного пола имеют право в других странах. В России браки, заключенные за рубежом, признаются действительными, если у супругов отсутствуют обстоятельства, препятствующие женитьбе - пол среди таких факторов не упоминается. В России был случай регистрации подобного брака - тогда двое россиян поженились в Копенгагене и смогли получить штампы в российские паспорта. Но в итоге МВД обвинило их в порче документов и изъяло их.

В России известны случаи регистрации брака у пар, в которых один из супругов совершил трансгендерный переход, но сохранил при этом старые документы.

Поправка Путина в дальнейшем может использоваться законодателями как основание для отказа либерализации законодательства, которое влияет на жизнь ЛГБТ-сообщества.

Другая поправка президента запрещает "умаление значения подвига народа при защите Отечества". "Любое выступление с очернением подвига наших граждан будет антиконституционным признаваться", - объяснял спикер Думы Вячеслав Володин.

Что конкретно подразумевается под умалением подвига народа, неясно. Но наказание за собственную интерпретацию событий Великой Отечественной войны в России действовало и до этой поправки.

В 2014 году Путин подписал закон о противодействии "попыткам посягательств на историческую память в отношении событий Второй мировой войны" (о "реабилитации нацизма")

Документ, среди прочего, запрещает "распространять выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества" и распространение "заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны". За последнее виновного могут оштрафовать или даже отправить в колонию на срок до трех лет.

Заметную дискуссию вызвало упоминание в Конституции "Бога", веру в которого "Российской Федерации" передали "предки". Некоторые юристы посчитали, что такая формулировка противоречит положению о светском характере государства.