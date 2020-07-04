Сб, 4.07.2020
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Литва вручила России ноту из-за природоохранных нарушений в Балтийском море

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Литва вручила посольству России в Литве ноту из-за природоохранных нарушений на находящейся на континентальном шельфе Балтийского моря нефтедобывающей платформе D-6, сообщает LETA. 

"В ноте выражена обеспоконность в связи с природоохранными нарушениями, которые были констатированы на нефтедобывающей платформе D-6 российской федеральной службой по надзору в сфере природопользования "Росприроднадзором", — говорится в сообщении МИД. 

Министерство попросило предоставить подробную информацию и разъяснения относительно проведенной Росприроднадзором проверки и вероятно имевших место на платформе природоохранных инцидентов, во время которых мог быть причинен урон экосистемам Балтийского моря и его побережий. 

Нефтедобывающая платформа D-6 или "Кравцовское" находится на континентальном шельфе России, в пяти километрах от литовско-российской границы и в 22,5 км от внесенной в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Куршской косы. 

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