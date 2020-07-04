Литва вручила России ноту из-за природоохранных нарушений в Балтийском море

"В ноте выражена обеспоконность в связи с природоохранными нарушениями, которые были констатированы на нефтедобывающей платформе D-6 российской федеральной службой по надзору в сфере природопользования "Росприроднадзором", — говорится в сообщении МИД.

Министерство попросило предоставить подробную информацию и разъяснения относительно проведенной Росприроднадзором проверки и вероятно имевших место на платформе природоохранных инцидентов, во время которых мог быть причинен урон экосистемам Балтийского моря и его побережий.