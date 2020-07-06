Великобритания ввела персональные санкции против 25 граждан России

Обращаясь к парламенту, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что первые санкции против иностранных граждан, которые Лондон вводит после брекзита, "касаются лиц, причастным к пыткам и убийству Сергея Магнитского, юриста, который раскрыл крупнейшее известное в российской истории налоговое мошенничество", передает Deutsche Welle.

Санкции распространяются на главу СКР Бастрыкина

Среди россиян, попавших в список, - глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, следователи СКР, замгенпрокурора РФ Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин, другие сотрудники МВД и учреждений ФСИН. Им запрещается въезжать на территорию Соединенного Королевства, а также заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве британских подданных, в случае наличия у них активов в Великобритании, они будут заморожены.

За убийство Хашогги и преследование рохинджа

Санкции введены также против граждан Саудовской Аравии, причастных к убийству оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, а также против граждан Мьянмы, которых считают причастными к преследованию этнической группы рохинджа.

Дело Магнитского

Сергей Магнитский, уличивший ряд чиновников РФ в хищении у государства более 230 млн долларов, был арестован в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В ноябре 2009 года он умер в больнице следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве.