Треэтажный дом в Силламяэ можно купить дешевле, чем скромную квартиру в Таллинне

Suursuguse välimusega maja vajab kapitaalremonti, mis võib olla soodsa hinna põhjuseks. Hoone on registrisse kantud äripinnana, kuid seda on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Lisaks asub maja taga suur tühi plats, kuhu on võimalik avar autoparkla ehitada. Дом с великолепным фасадом нуждается в капитальном ремонте, что и стало причиной выгодной цены. Здание занесено в регистр как коммерческое помещение, но, как сказано в объявлении, целевое назначение может быть изменено по мере необходимости. Кроме того, за домом есть большая территория, где можно построить просторную парковку.