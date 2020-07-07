Треэтажный дом в Силламяэ можно купить дешевле, чем скромную квартиру в Таллинне

Это солидное трехэтажное здание общей площадью 1063 м2, построенное в 1950-х годах, состоит из 20 комнат.

Дом в Силламяэ. ФОТО: KV.EE

За трехэтажное здание хотят получить всего 52 500 евро, а это значит, что цена квадратного метра - всего 49,4 евро. Для сравнения, по данным Земельного департамента, в марте средняя цена квадратного метра квартир в Таллинне составляла 2075 евро. Выходит, что цена квадратного метра этого дома в Силламяэ в 42 раза дешевле!

Здание требует серьезного ремонта. ФОТО: KV.EE

Suursuguse välimusega maja vajab kapitaalremonti, mis võib olla soodsa hinna põhjuseks. Hoone on registrisse kantud äripinnana, kuid seda on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Lisaks asub maja taga suur tühi plats, kuhu on võimalik avar autoparkla ehitada. Дом с великолепным фасадом нуждается в капитальном ремонте, что и стало причиной выгодной цены. Здание занесено в регистр как коммерческое помещение, но, как сказано в объявлении, целевое назначение может быть изменено по мере необходимости. Кроме того, за домом есть большая территория, где можно построить просторную парковку.