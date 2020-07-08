Лидеры сборной России по легкой атлетике не исключают возможности смены гражданства

В эфире телеканала "Матч ТВ" Анжелика заявила, что раньше даже представить не могла, что может рассматривать такую возможность.

"Я не могу сказать, что не рассматриваю, потому что ситуация сложная. Четыре года назад перед Олимпиадой в Рио я даже не могла представить, что буду задумываться об этом, была категорически против. А сейчас я думаю об этом, но это в моем списке планов самый последний пункт. Надеюсь, что он не состоится", - сказала чемпионка мира.

Единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров, высказал похожее мнение.

"Конечно, мне надо в Токио, конечно, мне надо на Олимпийские игры... Я не хочу категорично отвечать на вопрос: "Рассматриваю ли я возможность выступать за другую сборную". Оставлю эту дверь для себя открытой", - сказал Шубенков.

ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах. В марте текущего года World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов (5 из них условно) из-за нарушений, допущенных прежним руководством ВФЛА.