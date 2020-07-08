Нарвская серия забегов начнется 18 июля

Нарвская серия забегов в этом году будет состоять из трех мероприятий: забега по тропам Narva Trail Run 18 июля, пляжного забега Нарва-Йыэсуу первого августа и Кренгольмского забега на территории Кренгольмской мануфактуры 19 сентября.

Все участники, прошедшие три этапа Нарвской серии забегов, получат одну памятную медаль.

Больше информации о Нарвской серии забегов 2020 года можно найти на сайте www.motus.ee.