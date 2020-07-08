Нарвская серия забегов начнется 18 июля

Нарвская серия забегов 2020 года начнется традиционным забегом по тропам Narva Trail Run в месте зоны спорта и отдыха Äkkeküla 18 июля.
Нарвская серия забегов в этом году будет состоять из трех мероприятий: забега по тропам Narva Trail Run 18 июля, пляжного забега Нарва-Йыэсуу первого августа и Кренгольмского забега на территории Кренгольмской мануфактуры 19 сентября.
Все участники, прошедшие три этапа Нарвской серии забегов, получат одну памятную медаль.
Больше информации о Нарвской серии забегов 2020 года можно найти на сайте www.motus.ee.
Преодолеть дистанцию каждого из забегов возможно не только бегом с замером времени, но и шагом или бегом без учёта времени.